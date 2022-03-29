"الحياد الفاعل".. دبلوماسية تركيا للتعاطي مع الحرب الروسية الأوكرانية

يضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه كوسيط في الصراع الدائر في أوكرانيا، ويبدو الدور التركي ”حاسمًا“ في تحديد مآلات الصراع بالنظر إلى سياسة ”الحياد الفاعل“ التي تعتمدها أنقرة، وفق تحليل لصحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

وتنقل الصحيفة الفرنسية عن المتخصصة في الشؤون المتوسطية دورثي شميد، قولها إنّ ”الانتخابات الرئاسية لعام 2023، تشكل دافعًا من دوافع إعادة التموضع الجيوسياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يضع نفسه كوسيط في الصراع في أوكرانيا، لكن حيادية أنقرة لا تزال متناقضة“، بحسب تعبيرها.

وتشرح الصحيفة الفرنسية أسباب التحرك الدبلوماسي التركي على خط الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى جهود مشتركة مع فرنسا واليونان، بعد سنوات من التوتر معهما، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في ماريوبول ”جنوب شرق أوكرانيا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام التركي يمر بصعوبات داخلية، فهو في وضع اقتصادي سيئ، وسيواجه الرئيس رجب طيب أردوغان مواعيد نهائية معقدة في الانتخابات في عام 2023، معتبرة أن ”شيئًا واحدًا مؤكدًا وهو أن أردوغان لن يتخلى عن السلطة بسهولة في الذكرى المئوية للجمهورية التركية“.

وتتابع الصحيفة الفرنسية قولها ”في الواقع أدى التعافي الدبلوماسي إلى جعل تركيا أكثر صانعة للسلام من كونها داعية للحرب، وليس فقط في السياق الأوكراني، فإذا كان أردوغان عزل نفسه في شكل من أشكال التوسع بجنون العظمة منذ عام 2016 وهو عام تميز بمحاولة انقلاب، فإننا نشهد عودة أساسيات أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية السابق بين 2009 و2014، واضع القوة الناعمة التركية، إذ ينبغي أن تكون تركيا مركزية من الناحية الجيوسياسية وفي سلام مع جيرانها“.

وتشير ”لوموند“ إلى التقارب التركي مع المحيط الإقليمي، مثل: الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وإسرائيل، وخصوصًا اليونان، إذ كان الخلاف بينهما عبئًا على الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى التركيز على مشكلته مع روسيا.

وتؤكد الصحيفة الفرنسية أن لدى تركيا علاقة خاصة جدًّا بروسيا، حيث الإرث التاريخي يقوم على التنافس الإمبريالي للسيطرة على المناطق والحفاظ على مناطق النفوذ في أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى، وتمثل عودة الإمبريالية المكبوتة في البلدين، عامل تقارب أحيانًا مع الأوروبيين، لكن تنافس المصالح يتعارض معها في عدة مسارح: عسكريًّا في سوريا وليبيا، وبشكل غير مباشر في أفريقيا.

ووفق ”لوموند“ فقد تعلم البلدان في كل هذه المسارح تجنب المواجهة المباشرة وعملا معًا من أجل سلام مؤقت في القوقاز بعد نزاع ناغورنو كاراباخ، في خريف عام 2020، وتتجه تركيا نحو تطبيع علاقاتها مع أرمينيا تحت أنظار الروس.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن الأتراك في وضع يعتمد على الطاقة ”الغاز“ والغذاء ”القمح“ من روسيا، وهم يحاولون فك الخناق والحد من التبعية.

وتؤكد الصحيفة الفرنسية أن ”أردوغان هو أكثر من يتعامل باستمرار وبصفة شخصية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويدرك أكثر من أي رئيس دولة أخرى طبيعة النظام الروسي وسيكولوجية زعيمه، وهو مهووس بإعادة توازن العلاقة“.

وأضافت أن ”أوكرانيا كانت أيضًا على قائمة مناطق الخلاف بين البلدين لبعض الوقت، إذ تحافظ أنقرة على تعاون وثيق مع كييف، إذ ذهب أردوغان إلى هناك في بداية شباط/ فبراير الماضي، لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، كما أنه يوفر طائرات دون طيار أساسية للدفاع عن البلاد، ودعا إلى احترام سلامة الأراضي الأوكرانية، بينما يؤيد الرأي العام التركي بأغلبية ساحقة الحياد في مواجهة الصراع“.