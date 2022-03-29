روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، طرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق؛ كرد على إجراء مماثل من قبل تلك الدول.

والدبلوماسيون الذين طردتهم روسيا، هم ثلاثة دبلوماسيين من أستونيا، وثلاثة من لاتفيا، وأربعة من ليتوانيا.

وكانت الدول الثلاث قد طردت ما إجماليه 10 دبلوماسيين روس في تحرك منسق بينها، في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيدج في تغريدة على تويتر، إن الدبلوماسيين الروس ”جرى طردهم في إجراء منسق يتعلق بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي مع الأخذ في الاعتبار الغزو الروسي الجاري حاليا لأوكرانيا“.

من جانبها، قالت وزارة خارجية إستونيا في بيان، إنها طردت الدبلوماسيين لأنهم ”قوضوا أمن إستونيا بشكل مباشر ونشط، ونشروا دعاية تبرر العمل العسكري الروسي“.

بدورها، أوضحت ليتوانيا أنها طردت الدبلوماسيين ”تضامنا مع أوكرانيا“.

وفي 5 آذار/ مارس الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه انضم إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضويتي روسيا، وبيلاروسيا (روسيا البيضاء)، في المجلس.

وأضاف الاتحاد في بيان، أن ”هذا القرار يأتي في إطار رد الاتحاد الأوروبي، والشركاء من ذوي التفكير المماثل، على غزو روسيا لأوكرانيا، وضلوع روسيا البيضاء في هذا العدوان غير المبرر“.

وتابع: ”يتفق الاتحاد الأوروبي مع الأعضاء الآخرين في مجلس دول بحر البلطيق على أن يظل تعليق عضويتي روسيا، وروسيا البيضاء، ساريا لحين إمكانية استئناف التعاون على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي“.

وفي 5 آذار/ مارس، قال وزير الدفاع في ليتوانيا أرفيداس أنوسوسكاس، إن ألمانيا ستنشر قوات دفاع جوي في بلاده، وإن الولايات المتحدة سترسل إليها كتيبة مقاتلة مسلحة بالدبابات.

وقال الوزير للصحفيين، إن نشر هذه القوات الذي من المقرر أن يشمل المزيد من الجنود من هولندا، أمر منفصل عن القوات التي ستأتي إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات عسكرية ستستضيفها بلاده، في آذار/مارس.

وأضاف أن نشر هذه القوات والقوات المشاركة في التدريبات سيزيد العدد الإجمالي لقوات الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا إلى أربعة آلاف جندي من ثلاثة آلاف الآن.