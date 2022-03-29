واشنطن تنفي إعداد خطة غربية لتأجيل الانتخابات الليبية

نفى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات الليبية، بعد تصريحات مصادر ليبية لإرم نيوز أفادت بتقديم خطة بهذا المضمون.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر ”تويتر“، إن ”السفير نورلاند يفنّد ما نشره موقعا إرم نيوز والعربي الجديد أخيرًا، من مزاعم وروايات كاذبة تستند إلى مصادر لم تسمّها، زاعمة وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات“.

وأكدت ”تواصل دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن“.

يذكر السفير نورلاند ويفنّد ما نشره موقع إرم نيوز والعربي الجديد مؤخرا من مزاعم وروايات كاذبة تستند إلى مصادر لم تسمّها زاعمة وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات. وتواصل الولايات المتحدة دعم الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في #ليبيا في أقرب وقت ممكن. — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 28, 2022

يأتي ذلك، بعد تأكيدات مصادر ليبية مطلعة لـ“ إرم نيوز“، أنّ القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، قدّمت مقترحا جديدا ينص على التراجع عن تاريخ حزيران/ يونيو المقبل، كموعد لإجراء الانتخابات واقتصار العمل حاليا على إعادة الزخم للاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، ”اكتشفا عقبات أكدت أنه من الصعب إجراء الانتخابات في هذا الموعد؛ ما دفعهما إلى اقتراح موعد جديد خلال العام 2023، لكن دون الاستقرار على تاريخ واضح، ورهنا ذلك بنجاح مهمة ويليامز“.

وفي السياق ذاته، أكدت أطراف سياسية ومحللون في ليبيا لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”من شبه المستحيل إجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو المقبل، وأنه من غير المستبعد أن تكون القوى الدولية الفاعلة في ليبيا قد أعدت خطة بديلة لسيناريو التأجيل مجددا“.

وقال المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم لـ ”إرم نيوز“، إنه من المرجح أن تكون لدى ويليامز ”خطة ب“ لضمان إجراء انتخابات في وقت لاحق.

وأضاف أنّ ”ما هو مؤكد أنه بدأ العمل من قبل الأمم المتحدة، أوّلا لجمع مجلس النواب والدولة في مسار جديد وهو مسار ليبي، ترعاه ستيفاني ويليامز لوضع قاعدة دستورية، وذلك ضمن (الخطة أ)، لكن لا يزال لدى ستيفاني ويليامز بدائل أخرى في حال فشل هذه الخطة“.

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط لـ“إرم نيوز“، إن ”إجراء انتخابات في حزيران/ يونيو المقبل بحاجة إلى معجزة“.

وأضاف ”إذا وصلنا إلى انتخابات في نهاية العام سنكون محظوظين للغاية، وحتى المشاورات في تونس لم تحدث، حضر فريق مجلس الدولة وغاب فريق البرلمان“.