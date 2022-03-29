أردوغان: إحراز تقدم في محادثات إسطنبول سيمهد للقاء بين بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إحراز تقدم في محادثات إسطنبول بين الجانبين الروسي والأوكراني، سيمهد الطريق لعقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وفولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بوتين أمام المفاوضين الذين يبدأون اجتماعهم اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وأضاف أردوغان في خطابه ”حان الوقت لإجراء محادثات تسفر عن نتائج ملموسة“، ودعا إلى ”وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن ”وقف هذه المأساة“ في يد الجانبين.

وتابع أن إحراز تقدم في الاجتماع سيمهد الطريق لعقد اجتماع بين زعيمي البلدين.

ويلتقي الوفدان الروسي والأوكراني في إسطنبول، يوم الثلاثاء، في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن المفاوض الأوكراني دافيد أراخاميا، في وقت سابق.

وكتب دافيد أراخاميا، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ”خلال المباحثات عبر تقنية الفيديو، اتخِذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين الـ28 والـ30 من آذار/ مارس الجاري“.

من جانبها، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله إن ”جولة تفاوض جديدة ستعقد“.

وكانت جولة مماثلة جرت في الـ10 من شهر آذار/ مارس الحالي، في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس.

ومذاك، استمرت المفاوضات عبر تقنية الفيديو، ووصفها الجانبان بأنها ”صعبة“.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الجمعة الماضي، إن ”عملية التفاوض بالغة الصعوبة“، نافيًا التوصل إلى أي ”تفاهم“ مع موسكو، وذلك بعدما قال أردوغان إن روسيا وأوكرانيا ”توافقتا على 4 نقاط من أصل 6 نقاط“.

وأكد الوزير كوليبا أنه ”ليس هناك تفاهم مع روسيا على النقاط الأربع التي أشار إليها رئيس تركيا“.

بدوره، قال كبير مفاوضي روسيا ميدينكسي، يوم الجمعة الماضي، إن المفاوضات ”تراوح مكانها“ بشأن البنود الرئيسة.

وأضاف -بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية- أنه ”في ما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسة فإنها في الحقيقة تراوح مكانها“.

وتابع أن موسكو ”تشدد على توقيع اتفاق مفصل يأخذ في الاعتبار شروط الحياد ونزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، إضافة إلى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس“.

وفجر الـ24 من شهر شباط/ فبراير الماضي، بدأت روسيا ما وصفتها بـ“عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا، أثارت ردود فعل دولية غاضبة، وفُرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.