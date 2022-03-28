بريطانيا: انتشار فاغنر الروسية في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الإثنين أنّ مرتزقة روساً من مجموعة فاغنر ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّه وفقاً لتقديراتها فإنّ ما يزيد عن ألف مقاتل من هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية يمكن أن يشاركوا في القتال ضدّ القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنّ ”مجموعة فاغنر، الشركة العسكرية الروسية الخاصة، انتشرت في شرق أوكرانيا“.

وأضافت في تغريدة ثانية ”من المتوقّع أن ينشروا أكثر من ألف مرتزق، بمن فيهم قادة كبار في المجموعة، لتنفيذ عمليات قتالية“.

ويتّهم الغرب هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية بأنّها قريبة من الكرملين وبأنّ مرتزقتها ارتكبوا انتهاكات في كلّ من مالي وليبيا وسوريا.

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثالثة أنّه ”بسبب خسائرها الفادحة وغزوها الذي يراوح مكانه إلى حدّ بعيد، فإنّ روسيا اضطرت على الأرجح لأن تجعل الأولوية في انتشار عناصر فاغنر في أوكرانيا على حساب عمليات المجموعة في أفريقيا وسوريا“.

وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي مزيداً من العقوبات على شخصيات وكيانات روسية، بما في ذلك مجموعة فاغنر، بسبب الغزو الذي بدأته القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

يأتي ذلك في ظل سباق مع الزمن لتزويد أوكرانيا بالسلاح، بعد خطاب طلب فيه الرئيس الأوكراني الدول الحليفة بدعم بلاده بالسلاح وبشكل عاجل.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، الإثنين، أن الجيش الأوكراني بصدد تسلم شحنة إضافية من صواريخ ”RGW90“ الألمانية المضادة للدروع.

وذكر موقع ”Israel defense“ الإسرائيلي المتخصص في الملفات العسكرية والأمنية، أن الأيام المقبلة ستشهد إرسال 2650 صاروخا ألمانيا من هذا الطراز إلى الجيش الأوكراني.

وقال الموقع إن الحديث يجري عن صاروخ مضاد للدروع تصنعه شركة ”Dynamit Nobel Defense“، وهي شركة ألمانية استحوذت عليها شركة ”أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة“ الحكومية الإسرائيلية منذ سنوات.

ونوّه إلى أن ألمانيا كانت قد أرسلت شحنتين من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، وأن الأيام المقبلة ستشهد إرسال شحنة ثالثة من هذه الصواريخ التي تنتجها الشركة المملوكة لشركة ”رفائيل“ الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن موقع ”Der Welt“ الألماني، أن أوكرانيا اشترت النظام الدفاعي المشار إليه عبر تعاقد مباشر بين الشركة وبين الحكومة في كييف.

ولفت الموقع إلى أنه حصل، الشهر الماضي، على معلومات تفيد بأن ألمانيا ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدروع، كما ستزودها هولندا بـ 50 قاذفا و400 صاروخ من طراز ”Panzerfaust-3″، وهذا الأخير تنتجه أيضا شركة ”Dynamit Nobel Defense“.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن عدة رجال أعمال روس عرضوا التبرع بأموال لمساعدة أوكرانيا، لا سيما لدعم جيشها.

وخلال مقابلة عبر الفيديو مع وسائل إعلام روسية، قال زيلينسكي إنه تلقى ”إشارات“ من عدة رجال أعمال روس، بينهم الملياردير رومان أبراموفيتش المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي استهدفته عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأضاف: ”تلقينا إشارات منه ومن بعض رجال الأعمال الآخرين الذين قالوا ”يمكننا المساعدة بطريقة أو بأخرى، يمكننا القيام بشيء ما“.