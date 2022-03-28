أوكرانيا: انقطاع خدمة الإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

قال مسؤولون في الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرتيليكوم) إنها شهدت انقطاعا في خدمة الإنترنت، اليوم الاثنين، بعد أن تعرضت لهجوم إلكتروني ”قوي“.

وهذه أحدث واقعة ضمن هجمات وعمليات تسلل إلكتروني تعرضت لها شبكة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير شباط.

وقال يوري شيخول رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات: ”اليوم شن العدو هجوما إلكترونيا قويا على البنية التحتية التقنية لأوكرتيليكوم.. تم صد الهجوم ولدى الشركة الآن القدرة على البدء في إعادة خدماتها للمشتركين“.

وقال ميخائيل شورانوف المتحدث باسم الشركة: ”تم صد الهجوم ونستأنف الخدمات تدريجيا“.

وكتبت (نتبلوكس) التي تتبع تعطل خدمة الإنترنت، على تويتر اليوم الاثنين، تقول إنها رصدت ”انهيارا في الاتصال“ مع ”عطل واسع النطاق على مستوى البلاد“.

وياتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي الاثنين أن القوات الأوكرانية ”حرّرت“ إربين، إحدى ضواحي كييف.

وقال في تصريحات متلفزة ”في الحقيقة، يجري التالي بالتوازي: القوات المسلّحة تتقدّم والشرطة تتقدّم ويجري فورا تمشيط الشوارع بشكل كامل.. لذلك، فإن المدينة تحرّرت الآن، لكن ما زال التواجد فيها خطيرا“.

وأعلن رئيس بلدية إربين أولكسندر ماركوشين في وقت سابق الاثنين عبر قناته في تلغرام أن الجنود الروس دفعوا للانسحاب من البلدة الواقعة عند مدخل كييف من الجهة الشمالية الغربية.

وأعيد الاثنين فتح نقطة التفتيش الرئيسية على الطريق إلى إربين من أطراف كييف بعد أسبوعين من إغلاقه أمام الصحافيين في أعقاب مقتل صحافي أميركي.

لكن القتال ما زال متواصلا فيما سمع دوي انفجار 20 قذيفة بشكل متتال في الغابة حيث يمر الطريق البالغ طوله ستة كيلومترات، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.