بايدن: "غضب أخلاقي" وراء تصريحاتي عن بوتين وليس تغييرا في السياسة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن تصريحاته التي أدلى بها في العاصمة البولندية وارسو، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب ألا يبقى في السلطة، ”تعكس غضبه الأخلاقي وليس تغييرا في سياسة الإدارة الأمريكية حيال موسكو“.

وتابع قائلا: ”لم أكن وقتها ولا الآن أمهد لتغيير في السياسة. كنت أعبر عن غضب أخلاقي شعرت به ولا أعتذر عن ذلك“، مشيرا إلى أنه كان قد انتهى لتوه قبل التصريح من زيارة أسر شردها الغزو الروسي.

وأضاف بايدن أنه ”لا يسحب أيا من كلامه“ بإيضاحه لقصده من التصريح. ولدى سؤاله عما إذا كانت تصريحاته ستتسبب في رد فعل سلبي من بوتين، قال بايدن: ”لا أهتم بما يظن. سيفعل ما سيفعله بغض النظر“.

تصريح بايدن الذي جاء في كلمة ألقاها في وارسو بختام جولة دبلوماسية أوروبية استمرت ثلاثة أيام، وصفه سيناتور جمهوري بأنه ”زلة لسان مروعة“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر من أن عبارات كهذه يمكن أن ”تصعّد“ النزاع الذي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي لاحتوائه، وأن تقوّض الجهود الغربية لمساعدة الأوكرانيين المنكوبين.

وجاء التصريح في ختام خطاب حازم، السبت، أنهى به بايدن جولة في أوروبا هدفت إلى رصّ الصفوف في مواجهة الغزو الروسي.

كلماته المرتجلة ”يا إلهي.. لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة“، فاجأت حتى مستشاريه لجنوحها البارز عن السياسة الأمريكية في التعامل مع النزاع حتى الآن.

ولم يتأخر البيت الأبيض في التدخل، وأوضح بعد دقائق من انتهاء الخطاب أن بايدن لم يدع إلى ”تغيير النظام“ في روسيا. وعندما سأله صحافيون، الأحد، عما إذا كان ذلك قصده، أجاب الرئيس ”لا“.

لكن تعليقات بايدن، التي سبقها بساعات وصفه لبوتين بأنه ”جزّار“، أثارت غضبا متوقعا من موسكو، وخلّفت دهشة في الدول الحليفة، وجعلت مستشاريه في حال تأهب قصوى لتهدئة الانتقادات.

يُعرف بايدن منذ عقود بارتكابه كثيرا من زلات اللسان، وقد تسابقت صحف سابقا على وضع قوائم بـ“أهم 10 زلات لسان له على الإطلاق“، واعتبر ريش، الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس أطلق مرة أخرى النار على قدمه.

ومع تشديده على أن بايدن ألقى ”خطابا جيدا“، لفت جيم ريش إلى ارتكابه ”زلة لسان مروعة في نهايته“.