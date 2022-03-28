ماكرون يواجه غضب الفرنسيين إزاء ارتفاع الأسعار خلال جولة انتخابية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

استمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، إلى هواجس المواطنين القلقين إزاء مداخيلهم وارتفاع أسعار الطاقة، خلال جولة انتخابية قام بها قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية.

وزار رئيس الدولة ”ديجون“ في شرق فرنسا ضمن الحملة الانتخابية، وتوجه إلى مدرسة ثانوية.

وسأل بائع يبلغ من العمر 46 عاما الرئيس خلال إحدى المحطات: ”هل تجد أنه من الطبيعي أنه لا يمكنني تأمين معيشتي من راتبي؟“.

مضيفا: ”كل الأسعار ترتفع، ضع نفسك في مكان عائلة فرنسية. لا يمكننا الاستمرار، الناس ستصاب بالجنون“.

أشار ماكرون إلى أمر حكومي بخفض سعر النفط بـ 18 سنتيم سيدخل حيز التنفيذ، الجمعة، وكذلك إلى خفض أسعار الغاز والكهرباء بكلفة 20 مليار يورو.

وأكد أنه ”يبذل أقصى الجهود“ في أوروبا لمحاولة خفض أثر التضخم على العائلات.

لم يكرس ماكرون وقتا كبيرا للحملة الانتخابية، مشددا على أن عليه التركيز على إدارة وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.

انطلقت الحملة الانتخابية رسميا الإثنين، وصولا إلى الجولة الأولى من الاقتراع في 10 نيسان/أبريل، حيث يحق حاليا لكل المرشحين الـ12 بوقت متساو في التغطية الإعلامية المحلية.

المرشحان اللذان يتصدران نتائج الدورة الأولى، سيخوضان الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل.

”الأمور قد تتغير“

يعتبر الرئيس ماكرون الأوفر حظا حاليا للفوز بالانتخابات، في حين ساهمت الحرب في أوكرانيا بزيادة رصيده، وتحل مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في المرتبة الثانية، بحسب استطلاعات الرأي.

وأظهر استطلاع جديد نشره معهد ”إيبسوس/سوبرا ستيريا“ في صحيفة ”لوموند“، الإثنين، أن ”ماكرون نال 28% من نوايا التصويت في الدورة الأولى بتراجع نقطة، في حين كسبت لوبن 1,5 نقطة لتصل إلى 17,5%“.

وأشار الاستطلاع إلى أنه في المنافسة بين المرشحين في الدورة الثانية، قلصت لوبن الفارق إلى 47% مقابل 53% لماكرون، وهو هامش أضيق مما كان عليه في استطلاعات سابقة.

وكتب حزب التجمع الوطني الذي ترأسه لوبن على ”تويتر“ تعليقا على الاستطلاع: ”النصر قريب جدا، إذا صوت الشعب سيفوز الشعب“.

وتواصل لوبن حملتها بشكل هادىء مخففة لهجتها في مواضيع متشددة مثل الهجرة لتركز على هواجس الفرنسيين بشأن الرواتب، وهي الأولوية الأساسية للناخبين بحسب استطلاعات الرأي.

كما ندد الرئيس الفرنسي بمنافسه من اليمين المتطرف إريك زمور، الإثنين، منتقدا سماحه للجمهور بترديد عبارة ”ماكرون قاتل“ خلال تجمع انتخابي، الأحد، في باريس، بدون إصدار أي رد فعل.

وقال ماكرون: ”هناك فرضيتان.. الأولى هي الإهانة، وهي التي تبدو لي الأكثر مصداقية، لكنها لا تشكل مفاجأة“.

وأضاف أن الفرضية ”الثانية هي الجهل بإصلاح مهم جدا في الولاية الرئاسية وهي 100% من التغطية الصحية. الآن يدفع الضمان الاجتماعي تكاليف أجهزة السمع والنظارات وأطقم الأسنان“.

وذكر الرئيس: ”هذا جزء من أدائي وهو أداء اجتماعي أنا فخور به. أدعو المرشح الذي لا يسمع جيدا إلى تجهيز نفسه بكلفة أقل“.

لكن أوساط زمور قالت إن المرشح ”ندد“ بالهتاف الذي أطلقه الحشد.

وقد رُدد الهتاف عشرات المرات في ساحة ”تروكاديرو“ المواجهة لبرج إيفل، إلى حيث أتى عشرات الآلاف من الناس لدعم المرشح.

وكان زمور أتى خلال كلمته على ذكر ثلاث قضايا جنائية شهيرة في فرنسا، هما جريمتا قتل معاديتان للسامية وهجوم جهادي، قُتِل فيها مدنيون في السنوات الأخيرة بأيدي مسلمين فرنسيين أو أجانب.

وزمور، الذي ارتفعت شعبيته في استطلاعات الرأي في الخريف الماضي حين أعلن عن طموحاته الرئاسية، تراجع منذ ذلك الحين إلى المرتبة الرابعة أو الخامسة.

لكن ”فريديرك دابي“ الخبير في استطلاعات الرأي في ”آيفوب غروب“ شدد على أن السباق يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، رغم أن ماكرون يظهر في موقع قوة حتى الآن.

وقال في مقابلة تلفزيونية: ”حين أرى هذا المستوى المتدني في الاهتمام بالحملة، وحين أرى أن ربع الفرنسيين لم يحسموا خيارهم بعد، أقول إن الأمور لا يزال يمكن أن تتغير“.