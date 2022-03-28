اشتباه "بتسمم" رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، يوم الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات، ومفاوضي سلام أوكرانيين، عانوا من أعراض ما يشتبه في أنه تسمم، هذا الشهر، بعد اجتماع في كييف.

وأضافت الصحيفة أن أبراموفيتش، الذي قبل طلبا من أوكرانيا للمساعدة في التفاوض لإنهاء الغزو الروسي، واثنين على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكراني تأثروا بالواقعة.

وأشارت إلى أن ”الأعراض التي عانوا منها شملت إحمرار العينين وإدماعها بشكل متواصل ومؤلم، وتقشر جلد الوجه واليدين“.

وأكدت الصحيفة أن ”أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين تحسنوا بعد ذلك، وأن حياتهم ليست في خطر“.

وأكد مصدر مطلع الواقعة لـ“رويترز“، وقال إن أبراموفيتش لم يسمح للأمر بمنعه من العمل.

وذكر الكرملين أن ”أبراموفيتش لعب دورا في المراحل المبكرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن العملية الآن في أيدي فريقي التفاوض من الجانبين“.

وفي سياق محادثات السلام أيضا، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد فيما يبدو لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما تستعد روسيا وأوكرانيا لإجراء أول محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ“رويترز“، مشترطا عدم الكشف عن هويته، بعدما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سبيلا محتملا لإنهاء الأزمة في مطلع الأسبوع، أن ”كل ما رأيته يشير إلى أنه (بوتين) غير مستعد لتقديم تنازلات في هذه المرحلة“.

وهون مسؤولون أوكرانيون من شأن فرص تحقيق انفراجة كبيرة في المحادثات المقرر عقدها في إسطنبول، بعد أن تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بوتين أمس الأحد.

وقال زيلينسكي، في تصريحات أذيعت أمس الأحد، إن أوكرانيا مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد في إطار اتفاق سلام مع روسيا، لكن مثل هذا الاتفاق يجب أن تضمنه أطراف ثالثة ويخضع لاستفتاء.

وأضاف للصحفيين الروس، في مكالمة مصورة استمرت 90 دقيقة بعد أكثر من شهر من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام بدون وقف إطلاق النار وانسحاب القوات.

واستبعد محاولة استعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بالقوة، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وعبر عن رغبته في التوصل إلى ”حل وسط“ بشأن منطقة دونباس في الشرق، التي تسيطر عليها القوات المدعومة من روسيا منذ 2014.

وتقول روسيا إنها تنفذ ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا بهدف نزع سلاح جارتها. وتصف أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون ذلك بأنه ذريعة لغزو لا مبرر له.