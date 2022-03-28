تقرير: ألمانيا تزود الجيش الأوكراني بصواريخ مضادة للدروع تصنعها شركة إسرائيلية

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الجيش الأوكراني بصدد تسلم شحنة إضافية من صواريخ ”RGW90“ الألمانية المضادة للدروع.

وذكر موقع ”Israel defense“ الإسرائيلي المتخصص في الملفات العسكرية والأمنية، أن الأيام المقبلة ستشهد إرسال 2650 صاروخا ألمانيا من هذا الطراز إلى الجيش الأوكراني.

وقال الموقع، إن الحديث يجري عن صاروخ مضاد للدروع تصنعه شركة ”Dynamit Nobel Defense“، وهي شركة ألمانية استحوذت عليها شركة ”أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة“ الحكومية الإسرائيلية منذ سنوات.

ونوّه إلى أن ألمانيا كانت قد أرسلت شحنتين من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، وأن الأيام المقبلة ستشهد إرسال شحنة ثالثة من هذه الصواريخ التي تنتجها الشركة المملوكة لشركة ”رفائيل“ الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن موقع ”Der Welt“ الألماني، إن أوكرانيا اشترت النظام الدفاعي المشار إليه عبر تعاقد مباشر بين الشركة وبين الحكومة في كييف.

ولفت الموقع إلى أنه حصل الشهر الماضي على معلومات، تفيد بأن ألمانيا ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدروع، كما ستزودها هولندا بـ 50 قاذفا و400 صاروخ من طراز ”Panzerfaust-3″، وهذا الأخير تنتجه أيضا شركة ”Dynamit Nobel Defense“.

ملفات ملحة

ونشر الموقع ذاته، اليوم، أنباء منفصلة عن زيارة وفد برلماني ألماني رفيع المستوى إلى تل أبيب، يضم أعضاء لجنة الدفاع بالبرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ).

ولم يربط الموقع بين الزيارة وبين ملف إرسال شحنات من الصواريخ الدفاعية إلى الجيش الأوكراني، عبر فرع شركة إسرائيلية حكومية تعمل على الأراضي الألمانية.

ولكنه قال، إن ”الزيارة تأتي بغرض مناقشة ملفات أمنية مُلحة، وإن الوفد سيلتقي القيادة السياسية العليا في إسرائيل، فضلا عن مسؤولين وخبراء في الملفات الأمنية“.

وأشار الموقع العبري، إلى أن زيارة الوفد الألماني، تأتي أيضا ضمن جهود تعزيز العلاقات بين برلين وتل أبيب، وأنها جاءت بمبادرة من منظمة ”ELNET“، شبكة القيادة الأوروبية المعنية بتعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل.

ولفت إلى أن الوفد الألماني يضم 10 من أعضاء لجنة الدفاع التابعة للبرلمان الاتحادي الألماني، يترأسهم رئيسة لجنة الدفاع، الدكتور ماري أغنيس شتراك زيمرمان، والتي تتولى أيضا منصب نائب زعيمة الحزب الديمقراطي الحر.

وتابع إن ”الوفد سيشارك في اجتماعات مع مسؤولي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وعلى رأسهم وزير الدفاع بيني غانتس، ونائب رئيسة هيئة الأركان العامة اللواء هارتسي هاليفي، ورئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست النائب رام بن باراك“.

تحديات عسكرية

وأوضح الموقع، أن الوفد الألماني بصدد زيارة قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في حيفا، شمالي إسرائيل، وكذلك عدد من أنفاق منظمة حزب الله الحدودية التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي وقام بتحييدها.

وذكر أن الهدف هو إطلاع الوفد على التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وزيادة فهم البرلمانيين الألمان بشكل عميق فيما يتعلق بالشأن الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مدير عام شبكة القيادة الأوروبية ”ELNET“ شاي بازاك، إنه تأثر للغاية بسبب استضافة وفد يشكل أهمية كبيرة للغاية، ولا سيما حين ننظر إلى المتغيرات الجيوسياسية الحالية، وخصوصا الحرب في أوروبا على حد قوله.

ومضى قائلا: ”تؤشر الزيارة على عمق وأهمية العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل“، وفق الموقع.

ولفت بازاك إلى أنه على قناعة، بأن أعضاء لجنة الدفاع الألمان، سيمتلكون فهما أعمق بشأن الوضع الأمني في إسرائيل؛ بغية خلق واقع جديد أكثر أمنا“.

وختم قائلا، إنه ”يعول على زيارة هذا الوفد إلى إسرائيل؛ لمساعدة الأخيرة في مواصلة دفع المصالح المشتركة للبلدين“.