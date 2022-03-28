بلينكن: أمريكا وحلفاؤها سيعملون معا لمواجهة إيران ووكلائها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين، إن واشنطن وحلفاءها سيعملون معا لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بما في ذلك التهديدات من إيران ووكلائها.

وذكر بلينكن في منتدى عربي إسرائيلي نادر في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، أن واشنطن ستواصل دعم عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، لكنه أضاف أن هذا لا ينبغي أن يكون بديلا عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تعزيز العلاقات بين إسرائيل والشركاء العرب سيردع إيران.

وقال لابيد: ”ما نقوم به هنا هو صنع التاريخ وبناء هيكل إقليمي جديد قائم على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمن والتعاون الاستخباراتي.. هذه التركيبة الجديدة- القدرات المشتركة التي نبنيها- ترهب وتردع أعداءنا المشتركين وفي مقدمتهم إيران ووكلاؤها“.

والتقى بلينكن، الذي يقوم بجولة تشمل ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الإثنين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن بلينكن يعتبر على اتصال وثيق وسيخضع لفحص كورونا.

وتأتي القمة، التي وصفت بأنها تاريخية من جانب إسرائيل والدول العربية الأربع المشاركة وهي البحرين ومصر والمغرب والإمارات، في وقت أثار فيه حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مخاوف بشأن ما يرون أنه تراجع في التزامات إدارة الرئيس جو بايدن تجاه المنطقة.

وقالت واشنطن مرارا إنها ما زالت منخرطة بشدة في المنطقة، لكن تركيزها كان في مكان آخر، فمن الناحية الإستراتيجية تركز الولايات المتحدة على الصين بينما تركيزها ينصب في المدى القريب على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير وأودى بحياة الآلاف.

وسعى بلينكن إلى طمأنة الحلفاء بشأن إيران. وقال بلينكن، متحدثا في القدس الأحد إلى جانب نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، إن إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 هو أفضل طريقة لكبح جماح برنامج إيران النووي.

وقال بلينكن: ”عندما يتعلق الأمر بالعنصر الأكثر أهمية، فإننا‭‭‭‭‬‬‬‬ على اتفاق تام. كلانا ملتزم ومصمم على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا“.

لكن الحلفاء العرب الخليجيين وكذلك إسرائيل ما زالوا يشعرون بالقلق.

وأوشكت المحادثات النووية على التوصل إلى اتفاق قبل عدة أسابيع إلى أن قدمت روسيا مطالب للولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة أصرت خلالها على عدم تأثر تجارتها مع طهران بالعقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.