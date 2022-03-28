مقتل 19 شخصا إثر إطلاق نار في المكسيك

قتِل 19 شخصًا جراء إطلاق نار في وسط المكسيك، ليل الأحد، وفق ما أعلن مكتب مدعي الجمهورية في بيان.

وقالت السلطات الأمنية في بيان، إنها تلقت معلومات تفيد بوقوع هجوم على تجمع في بلدة ”لاي تيناخاس“ في ولاية ميتشواكان، فيما وصلت الفرق المعنية إلى المكان نحو الساعة الـ10:30 مساء بالتوقيت المحلي الـ(04:30 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة فرانس برس ”تم العثور على 19 جثة، بينها ثلاث جثث تعود لنساء، فيما تظهر على الجثث جميعها آثار رصاص“.