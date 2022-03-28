إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكوفيد-19

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل.

جاءت هذه الأنباء بعد ساعات من زيارة بينيت، الذي حصل على جرعة اللقاح الأساسية ضد فيروس كورونا كما تلقي جرعة معززة، لموقع إطلاق النار في مدينة الخضيرة الإسرائيلية حيث قتل مسلحان عربيان ضابطي شرطة قبل قتلهما بالرصاص.

وذكر مكتب بينيت في بيان ”سيعقد رئيس الوزراء جلسة صباح اليوم لتقييم الأوضاع في أعقاب هجوم الليلة الماضية“.

وأضاف أن الاجتماع سيجري بمشاركة وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس أركان الجيش والمفوض العام للشرطة.

والتقى بينيت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس أمس الأحد.

كان بينيت، الذي أتم الخمسين من عمره يوم الجمعة، مؤيدا قويا للتطعيمات ووضع الكمامات مع تجنب عمليات الإغلاق.

في السياق، قال متحدث إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيخضع إلى فحص كوفيد-19 اليوم الاثنين بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس أمس.

وقال المتحدث نيد برايس ”عند علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب. سيتبع جميع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك وضع الكمامة والخضوع للاختبار المناسب“.