بعد زلة لسان بايدن.. شولتس: تغيير النظام في روسيا ليس هدفًا للناتو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إن تغيير النظام في روسيا ”ليس هدف حلف شمال الأطلسي“ رغم غزو أوكرانيا.

وصرح المستشار لقناة ”إيه آر دي“ الألمانية أن تغيير النظام في روسيا ”ليس هدف حلف شمال الأطلسي ولا هدف الرئيس الأمريكي“ جو بايدن.

وأضاف ”سنحت لي الفرصة للتحدث معه مطولا في البيت الأبيض وناقشنا هذه القضايا أيضا“.

وكان بايدن قد صرح السبت في العاصمة البولندية أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ”يجب ألا يظل في السلطة“، لكن سرعان ما أوضح البيت الأبيض أنه لم يقصد الدعوة إلى ”تغيير النظام“.

وتابع شولتس أن ”الديموقراطية والحرية والقانون لها مستقبل في كل مكان. أعتقد أنها الرغبة العميقة التي نمتلكها بوصفنا بشرا، للعيش في ديموقراطية“.

وأضاف مستدركا ”لكن الأمر متروك للشعوب والأمم للنضال من أجل هذه الحرية“.

وأردف المستشار الألماني ”ما يجب أن نضمنه هو ألا تُنتهك سلامة الدول وسيادتها“.

وردا على سؤال حول شحنات الأسلحة من ألمانيا التي اعتبرتها كييف غير كافية، أجاب شولتس ”نفعل كل ما في وسعنا“، مضيفا أن الأسلحة التي سلمها الغرب أتاحت للأوكرانيين تحقيق ”نجاحات كبيرة“.

وترددت في أنحاء العالم أصداء تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيه إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ”لا يمكنه البقاء في السلطة“، ما دفع إدارته للإسراع الى توضيحه وتجنب إرباك جهود واشنطن لحشد جبهة موحدة بشأن النزاع في أوكرانيا.

تصريح بايدن الذي جاء في كلمة ألقاها في وارسو بختام جولة دبلوماسية أوروبية استمرت ثلاثة أيام، وصفه سناتور جمهوري بأنه ”زلة لسان مروعة“.

واعتبر محلل أمريكي بارز أنه قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب.

كما حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن مثل هذه العبارات يمكن أن ”تصعد“ النزاع الذي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي لاحتوائه، وأن تقوّض الجهود الغربية لمساعدة الأوكرانيين المنكوبين.

وجاء التصريح في ختام خطاب حازم السبت أنهى به بايدن جولة في أوروبا هدفت الى رصّ الصفوف في مواجهة الغزو الروسي.

كلماته المرتجلة ”بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة“، فاجأت حتى مستشاريه لجنوحها البارز عن السياسة الأميركية في التعامل مع النزاع حتى الآن.

ولم يتأخر البيت الأبيض في التدخل، وأوضح بعد دقائق من انتهاء الخطاب أن بايدن لم يدع إلى ”تغيير النظام“ في روسيا.

لكن تعليقات بايدن التي سبقها بساعات وصفه لبوتين بأنه ”جزّار“، أثارت غضبا متوقعا من موسكو، وخلّفت دهشة في الدول الحليفة، وجعلت مستشاريه في حال تأهب قصوى لتهدئة الانتقادات.