زيلينسكي: عدة رجال أعمال روس عرضوا دعم أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن عدة رجال أعمال روس عرضوا التبرع بأموال لمساعدة أوكرانيا، ولا سيما لدعم جيشها.

خلال مقابلة عبر الفيديو مع وسائل إعلام روسية، قال زيلينسكي إنه تلقى ”إشارات“ من عدة رجال أعمال روس، بينهم الملياردير رومان أبراموفيتش المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي استهدفته عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأضاف ”تلقينا إشارات منه ومن بعض رجال الأعمال الآخرين الذي قالوا +يمكننا المساعدة بطريقة أو بأخرى، يمكننا القيام بشيء ما+“.

وتابع الرئيس الأوكراني ”قال البعض إنهم مستعدون للمساعدة في إعادة بناء البلاد بعد الحرب و+مستعدون لنقل أعمالنا إلى أوكرانيا، نحن نعيش في إنكلترا أو في مكان ما في سويسرا، نريد ذلك، ماذا يمكننا أن نفعل حتى لا نُدرج في قائمة العقوبات+؟“.

وتابع ”بعضهم لا يريد الكشف عن أسمائهم ويقولون إنهم يريدون مساعدة جيشنا رغم أنهم مواطنون في روسيا الاتحادية“.

كما أكد زيلينسكي أن كييف مستعدة لـ“ضمان سلامتهم وتوفير العمل لهم والسماح لأعمالهم بالنمو“.

وأوضح ”أتحدث بالتحديد عن العقوبات في بلدنا. يمكننا التناقش، ويمكننا مناقشة تغيير جنسية هؤلاء الأشخاص“، مؤكدا أنه ”ليس إلزاميا القيام بذلك علنا“.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن زيلينسكي طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن عدم فرض عقوبات على رومان أبراموفيتش لأنه يعتقد في إمكانية أن يؤدي دورا في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا ستصر على سيادتها وحدة أراضيها في الجولة القادمة من مفاوضات السلام مع روسيا التي ستعقد في تركيا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مسائي بالفيديو ”أولوياتنا في المفاوضات معروفة: السيادة ووحدة أراضي أوكرانيا بلا أدنى شي… وجود ضمانات أمنية فعالة أمر ضروري. هدفنا بوضوح هو السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية في بلادنا بأسرع ما يمكن“.