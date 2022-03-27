هل يبحث الجيش الروسي عن مخرج "مشرّف" بالتركيز على دونباس؟

بينما تضع قواتها أقدامها حول العديد من المدن الكبرى في أوكرانيا، أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، يوم الجمعة، عزمها التركيز على ”تحرير دونباس“.

هل تبحث روسيا عن مخرج ”مشرّف“؟.. سؤال طرحه تقرير لصحيفة ”لوفيغارو“، ففي بيان صحفي صدر، يوم الجمعة، سُرَّ الجيش الروسي باستكمال ”المرحلة الأولى من العملية“ في أوكرانيا، وأعلن أنه يريد ”تركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيس: تحرير دونباس“.

بيان تحسيني يتناقض مع الصعوبات التي واجهتها روسيا على أرض الواقع. وكان فلاديمير بوتين قد وضع معايير عالية عند شن الغزو: ”نزع السلاح“ و“محو النزعة النازية“ من كل البلاد، وإسقاط حكومة زيلينسكي. لكن الأخير لا يزال في منصبه، وأوكرانيا، بمساعدة الغرب، تحتفظ بقدرات عسكرية.

تحوّل

ويلخص جوزيف هينروتين رئيس تحرير مجلة الدفاع والأمن الدولي (DSI) المشهد، بأن الروس أرادوا أولًا التركيز على ”نزع النازية“، وتغيير النظام، ثم أصروا على تطويق البلدات. لكن الجيش لم يُرحَّب به كمحرر، ولم تسقط المقاومة الأوكرانية، في الواقع لم تسقط أي مدينة رئيسة باستثناء خيرسون في الجنوب، وحتى هناك بدأ منذ بضعة أيام هجوم أوكراني مضاد من ميكولايف المحاصرة سابقًا.

وقال هينروتين إن الجيش الروسي، يواجه صعوبات لوجستية، ويحاول تثبيت خطوطه الأمامية، ولا سيما بمساعدة الألغام حول بلدات مثل كييف أو خاركيف.

لكن المؤرخ العسكري سيدريك ماس حذّر من هذا النوع من التصريحات الغامضة والملتبسة، حيث قال: ”على غرار الإعلانات المختلفة عن انسحاب روسي من سوريا فهذه دعاية تستهدف روسيا، والدول المحايدة، أكثر من كونها توجيهًا عسكريًا حقيقيًا، ويمكن أن يكون هذا الإعلان أيضًا وسيلة لإبطال آثار الانتكاسات والهزائم المحتملة غربًا عند الرأي العام“.

”يستطيع بوتين على الأقل التباهي بتنفيذ ما وعد به الروس، وكان الرئيس الروسي قد أعلن دعمه للجمهوريات الانفصالية كهدف حرب، موضحًا أن الجيش سيستقر في جميع المقاطعات الإدارية (الأوبلاستات). وهذا يعني دفع الأوكرانيين إلى الوراء حتى يسيطر على هذه المقاطعات. وفي حالة جمهورية لوهانسك سيسيطر الروس على 90٪ من الأراضي، وما بين 50 و60٪ من أراضي جمهورية دونيتسك“، كما ذكّر الجنرال أوليفييه كيمبف، الباحث المشارك في مؤسسة البحوث الإستراتيجية (FRS).

ومن الصعب في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت إعادة التوجيه التكتيكية نحو الشرق تعكس ضعفًا عميقًا للجيش الروسي، وقال جو بايدن نفسه في وارسو، يوم السبت، إنه ”غير متأكد“ من الإعلان الروسي عن تغيير في الإستراتيجية.، وتفيد المخابرات الأمريكية بمقتل 7000 جندي، ويقدّر الناتو عدد الجنود الذين صاروا خارج المعركة (الجرحى أو الأسرى) بين 30 ألفًا و40 ألفًا، من جهتها اعترفت هيئة الأركان الروسية رسميًا بـ 1351 قتيلًا في صفوفها.

وقال جوزيف هينروتين، إن استخفاف الروس بالمقاومة الأوكرانية أصبح الآن أمرًا مؤكدًا، فالجيش الروسي وثق بقدراته القتالية أكثر مما يحق له، لأن معلوماته أكدت له تحقيق نصر سريع.

وتساءل الجنرال كيمبف ويقدم الإجابة: ”بعد أكثر من 30 يومًا من القتال، هل يتمتع الطرفان بالقدرة على الانخراط في صراع طويل الأمد؟…من الصعب التكهن بمثل هذا الشيء.. يواجه الجيشان مشكلة تجديد المعدات، والحاجة إلى تجديد الطاقات، وإنهاك القوات، ونقص المخزونات ”.

وأكد جوزيف هينروتين أن القتال الأوكراني ما انفك يثير المفاجأة، مكاسبه الإقليمية الأخيرة تحفز المقاومة، وعمليات تسليم الأسلحة للأوكرانيين متواصلة، وفي بداية شهر آذار/ مارس كان الحديث عن تسليم 20 ألف قطعة سلاح، ومن المحتمل جدًا أنه تم تسليم قطع سلاح أخرى لاحقًا، وهذا ما أعلنته بريطانيا العظمى والسويد، وهذا التسليم له تأثير إيجابي على الروح المعنوية للقوات، وهذه معطيات أساسية في سياق حرب طويلة.

تراجع الروح المعنوية

”على الجانب الروسي، تضعُف الروح المعنوية: صارت العقوبات الاقتصادية تطال العائلات، وأصبحت الإمدادات سيئة، وتتعرض الخطوط اللوجستية لمضايقات من قبل الأوكرانيين، علاوة على ذلك غالبًا ما يُنظر إلى الانسحاب على أنه عار“، أردف جوزيف هينروتين الذي يرى أن القوات الجديدة ستكون ضرورية لمواصلة الهجوم في دونباس. ”إنها أيضًا مسألة إنهاء الاستيلاء على ماريوبول، المدينة الشهيدة التي وقعت في قبضة كماشة بين قوات قادمة من شبه جزيرة القرم وبين تلك التابعة للجمهوريات الانفصالية“.

وإذا طبقت القوات الروسية حرفيًا إعادة التوجيه الإستراتيجي الذي أعلنته فستبدأ بالفعل مرحلة جديدة من الحرب. لأنه، منذ العام 2014، وأوّل غزو روسي فإن 30٪ من القوات الأوكرانية قد تكون متمركزة في دونباس.

وقال الجنرال كيمبف: ”الأوكرانيون لم يبقوا مكتوفي الأيدي، وهم منظمون بشكل خاص، ولديهم موقع دفاعي من عدة خطوط، وقد هيئوا الأرضية“ .

إلى الجانب التكتيكي، فإن الاستيلاء على دونباس بكاملها سيسمح لروسيا بأن تضع ثقلها بشكل أكبر في المفاوضات الجارية، لأنه إذا كان التخلي عن مناطق جديدة يبدو غير وارد في نظر كييف فهذا هو الحد الأدنى من شروط ومتطلبات موسكو.

ويرى جوزيف هنروتين أن فلاديمير بوتين ”قد يسعى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه على أساس أن قواته ستستولي على دونباس، وإنشاء خط دفاع يمنع أوكرانيا من استعادتها.. انتصار تكتيكي كرد على تسريح الجنود الروس، وكحجة ثقيلة في المفاوضات“.

شبح الكيماوي

هل ينذر التخلي عن غرب البلاد أيضًا بهجوم كيماوي، دون المخاطرة بالتالي على القوات الروسية نفسها؟ السيناريو على الرغم من نفي موسكو كان متوقعًا لعدة أسابيع من قبل الطاقم الأوكراني والغربي، وفي مواجهة روسيا التي تلعب دورًا غامضًا في هذه المسألة وعد الرئيس جو بايدن ”بردٍّ“ من الناتو. وأضاف أن ”طبيعة الردّ ستعتمد على طبيعة ذلك الاستخدام“.

وأكد جوزيف هينروتين على غموض فلاديمير بوتين فيما يتعلق بتصعيد نووي أو بيولوجي محتمل. والسؤال هو: ألا تلعب روسيا أيضًا على الغربيين بجعلهم يفهمون أن هناك مفاوضات محتملة، مقابل أن توافق أوكرانيا على التخلي عن شيء ما؟ وإلا فإن روسيا تحتفظ لنفسها بالحق في التصعيد وستواصل هجومها.

وختم هينروتين بالقول: ”إن دفع الغرب بهذه الطريقة للضغط على الأوكرانيين حتى يتنازلوا عن نقاط معينة من المفاوضات سيكون بالفعل انتصارًا لفلاديمير بوتين في النهاية“.