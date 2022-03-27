طالبان تحظر بث تلفزيون "بي بي سي" باللغات الفارسية والأوزبكية والبشتو

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، اليوم الأحد، أن حكومة حركة طالبان الأفغانية حظرت بث برامج قناتها الناطقة بالبشتوية في البلاد.

وقالت ”بي بي سي“ إن حكومة طالبان ”أمرت، اليوم الأحد، بمنع بث البرامج الإخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية باللغات الفارسية والأوزبكية والبشتو“.

وذكرت في موقعها الرسمي بالنسخة الفارسية أن ”طالبات أمرت محطات التلفزيون المحلية بوقف بث البرامج التلفزيونية الدولية بما في ذلك بي بي سي“، مشيرة إلى أنه ”في أعقاب أوامر طالبان لوسائل الإعلام الأفغانية، تم قطع البرامج الإخبارية في المحطات التلفزيونية البشتونية والفارسية والأوزبكية في البلاد“.

وأوضحت الإذاعة البريطانية أنه ”في السنوات الأخيرة، تم بث بعض البرامج الإخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية بالتعاون مع محطات التلفزيون الأفغانية المحلية“.

وقال طارق كفالة، رئيس قسم اللغة غير الإنجليزية في الإذاعة البريطانية، إن ”هذا تطور مقلق ويأتي في وقت يعيش فيه الشعب الأفغاني حالة من الاضطراب وعدم اليقين“، داعيًا طالبان إلى إعادة النظر في قرارها والسماح لوسائل الإعلام التابعة لـ“بي بي سي في“ أفغانستان باستئناف البث التلفزيوني على الفور.

وتقول ”بي بي سي“ إن لديها أكثر من 6 ملايين مشاهد في الأسبوع في أفغانستان يتابعون برامجها، التي تبث بشكل مستقل وحيادي على التلفزيون.

ويبث تلفزيون ”أريانيوز“ الأفغاني جزءًا من برامج ”بي بي سي“ الإخبارية الفارسية، بما في ذلك نشرات الأخبار ”60 دقيقة“ و“بعبارة أخرى“ في أفغانستان، وتتعاون قنوات ”شمشاد“ و“أريزو“ التلفزيونية مع ”بي بي سي“ لبث برامجها باللغة البشتو والأوزبكية.

في حين وصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قرار حركة طالبان بأنه ”تطور مفجع آخر“، حيثُ كتبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عبر حسابها على موقع ”تويتر“، قائلة: إن ”طالبان أمرت وسائل الإعلام الأفغانية بالتوقف عن بث أي برامج إعلامية دولية بعد ذلك“، معتبرةً ذلك ”عملا قمعيا آخر ضد شعب أفغانستان“.

اعتقال مدير إذاعة محلية

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلامية بأن جهاز مخابرات طالبان في ولاية قندهار، الواقعة جنوب غرب أفغانستان، ألقى القبض على مدير إذاعة ”زما“ المحلية مريوس آتل.

وأشارت ”بي بي سي“ الفارسية إلى أن ”طالبان اعتقلت أمس مريوس أتل وأفرجت عنه، وبمجرد وصوله إلى منزله، داهم عملاء استخبارات طالبان منزله وأخذوه بعيدًا“.

وأضافت أنه ”على الرغم من أن مسؤولي طالبان لم يعلقوا بعد على اعتقال مريوس آتل، إلا أن عددًا من الصحفيين يقولون إن اعتقاله قد يكون بسبب منشور على فيسبوك حول منع طالبان الفتيات من التعليم“.