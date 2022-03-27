إسرائيل تعلن عزمها بناء 5 تجمعات استيطانية في صحراء النقب

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عزمها بناء 5 تجمعات استيطانية جديدة في صحراء النقب أحدها للبدو.

وأكد بيان لوزارة الداخلية: ”بناء 5 تجمعات سكنية شمال النقب“ مشيرة إلى أن أحدها ”سيبنى للسكان البدو“، على ما أوردته ”فرانس برس“.

والبدو هم عرب من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل، العام 1948.

ويعيش نحو نصف بدو إسرائيل البالغ عددهم 300 ألف نسمة في قرى غير معترف بها في صحراء النقب منذ أجيال، ويشكون من التهميش في إسرائيل، ومن الفقر.

ويعاني هؤلاء التمييز، ويفتقرون للبنية التحتية من مياه، وكهرباء، وصرف صحي. وغالبًا ما يتم هدم بيوتهم.

وحاولت إسرائيل طرح مشاريع لجمع البدو في مكان واحد، العام 2013، من طريق هدم حوالي 40 قرية غير معترف بها ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم من أراضيهم، لكنها تراجعت بعد احتجاجات شعبية قام بها عرب داخل إسرائيل.

ومع ذلك هدمت إسرائيل في النقب أكثر من 10769 منزلًا بين العامين 2009 و2019، وفق المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت قوله: ”هدفنا إعادة النظام إلى النقب، مكان لإسرائيل فيه سيادة وموارد“.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد نحو أسبوع، على هجوم طعن ودهس في مدينة بئر السبع (جنوب) نفذه مواطن عربي بدوي من النقب، قتل خلاله 4 إسرائيليين.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية آنذاك، فإن المنفذ هو محمد أبو القيعان من بلدة ”حورة“ في النقب.

وقالت تلك الوسائل إن ”أبو القيعان قضى في الماضي 4 سنوات في السجن بسبب سعيه إلى تشكيل مجموعة متشددة لتنضم إلى تنظيم داعش في سوريا“.

لكن لم تؤكد الجهات الأمنية الإسرائيلية هذه المعلومات في الحال.

وسرعان ما أصدرت عشيرة أبو القيعان بيانًا قالت فيه: ”نحن أبناء عشيرة أبو القيعان نشجب وندين بشدة العملية الإرهابية في بئر السبع، والتي أودت بحياة مواطنين أبرياء“.

وأضافت العشيرة: ”هذه الحادثة الإجرامية هي عمل فردي، ولا تمثّل إلا فاعلها. نحن أبناء عائلة تؤمن بالحياة المشتركة وتحافظ على القانون“.

يشار إلى أنه، مطلع العام الجاري، شهد مواجهات بين قوى أمنية إسرائيلية والبدو بسبب مشروع لتشجير قرى يقطنونها في صحراء النقب لصالح الصندوق القومي اليهودي.