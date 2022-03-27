تقرير: إسرائيل تحتفل بلاجئين أوكرانيين يهود تمهيدا لاستيعابهم في المستوطنات

ظهرت على الأرض مؤشرات لبدء استيعاب المئات من اللاجئين الأوكرانيين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكده موقع ”كول هازمان“ العبري.

وحسب تقرير نشره الموقع، اليوم الأحد، فإن ”المجلس الإقليمي ماتيه بنيامين نظم خلال الأيام الأخيرة حفل ضيافة لقرابة 300 يهودي وافد من أوكرانيا، على خلفية الحرب، إضافة إلى حضور مبعوثي حركة حاباد الأرثوذوكسية، التي تعد المنظمة اليهودية الأكبر في العالم.

والمجلس الإقليمي ”ماتيه بنيامين“، الذي تأسس في 1980، يتولى مسؤولية 46 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وسط الضفة الغربية المحتلة، يقطنها قرابة 74 ألف مستوطن يهودي.

وذكر التقرير بعنوان ”استيعاب وترحيب.. مجلس بنيامين يحتضن مهاجرين من أوكرانيا“، أن ”حفلا ضخما نُظم في منطقة تل شيلا ذي الطابع التوراتي، وفق ما يعتقده الإسرائيليون، لصالح عائلات المهاجرين الوافدين من أوكرانيا ومبعوثي حاباد، تمهيدا لاستيعابهم في مستوطنات المجلس الإقليمي ماتيه بنيامين“.

وقال التقرير إن ”المجلس الإقليمي برئاسة يسرائيل غانتس، ينتمي لحزب الليكود المعارض، نظم يومَ استيعاب وترحيب لليهود المهاجرين من أوكرانيا في ظل الحرب هناك، إلى جانب ذلك قام المجلس بتوجيه التحية أيضا لعائلات مبعوثي حاباد الذين يباشرون في هذه الأيام التعامل مع لاجئي الحرب“.

وأشار إلى أن ”العائلات والأطفال شاركوا في العديد من الأنشطة، التي شملت الإرشاد والعروض التقديمية، السمعية والبصرية، فضلا عن تنظيم ورشة عمل، وشارك أيضا مئات الأطفال اليهود ممن عاشوا في دار أيتام أوكراني بمدينة جيتومير، وكانوا قد هاجروا إلى إسرائيل قبل أسبوعين، وبدأ الحفل بشكل مؤثر، إذ استقبل الأطفال من طلاب مستوطنة شيلا التابعة للمجلس الإقليمي الوافدين بالغناء والطقوس الدينية“.

وأفاد ”كول هازمان“ بأن ”المجلس الإقليمي يعمل في الأسابيع الأخيرة من أجل الاستعداد لإمكانية استيعاب عائلات يهودية قادمة من أوكرانيا، ويجري اتصالات مكثفة مع حركة حاباد داخل أوكرانيا، فضلا عن رابطة الجاليات اليهودية في دول الاتحاد السوفيتي السابق“.

وكان تقرير إسرائيلي صادر عن ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، الأسبوع الماضي، عكس حالة من القلق الشديد تنتاب مسؤولين في السلطة الفلسطينية من احتمال تسكين آلاف المهاجرين الأوكرانيين والروس اليهود الجدد في مستوطنات الضفة المحتلة.

وجاء في التقرير أن ”مسؤولي السلطة الفلسطينية ينظرون إلى آلاف اللاجئين الأوكرانيين الذين يصلون إلى إسرائيل، ويخشون موجة هجرة كبرى لليهود الأوكرانيين والروس إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، وكلما استمرت الحرب“، منوها إلى أن ”التقديرات السائدة لدى مسؤولي السلطة هي أن قسما من المهاجرين الجدد الذين سيصلون إلى إسرائيل سيقطنون المستوطنات في الضفة الغربية“.

وفي الأيام الأخيرة، أكد موقع ”سروغيم“ نقلا عن معطيات نشرتها وزارة الهجرة والاستيعاب في إسرائيل، أن عدد المهاجرين اليهود من أوكرانيا تجاوز الأربعة آلاف مهاجر.

وذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، الأحد، أن ”17 ألف لاجئ أوكراني، ثلثهم من اليهود، وصلوا بالفعل إلى إسرائيل منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقدرت أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين والروس والبيلاروس الذين سيصلون إسرائيل 50 ألف لاجئ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم في نهاية العام الجاري“.