ألمانيا تعتزم حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تعتزم الحكومة الألمانية التي قررت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، الاستثمار بشكل كبير في المجال الدفاعي، حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ، وفق ما أفادت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، الأحد.

وأكدت الصحيفة الأكثر انتشارًا في ألمانيا، أن ”القرار لم يُتخذ رسميًا بعد، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وهو الحزب الرئيس في الائتلاف الحاكم، مؤيّد لفكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية“.

وقال مقرر ميزانية الدفاع في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) أندرياس شفارتز للصحيفة، ”علينا أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي. لذلك نحن بحاجة بشكل سريع إلى درع صاروخية على نطاق ألمانيا“، مضيفا أن ”المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 هي حلّ جيّد“. وهذه المنظومة المضادة للصواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى.

وأكد شفارتز أنه ”يمكننا توسيع القبة الحديدية إلى أجواء الدول المجاورة لنا. بالتالي فإننا سنلعب دورًا رئيسيًا في سبيل الحفاظ على أمن أوروبا“.

وبحسب الصحيفة، يبلغ ثمن هذه المنظومة المستوحاة من نظام ”القبة الحديدية“ الإسرائيلي للدفاع الصاروخي، حوالي ملياري يورو وقد تصبح جاهزة للاستخدام اعتبارًا من 2025 في ثلاثة مواقع في ألمانيا. وستكون الدرع قوية بما فيه الكفاية لحماية بولندا ورومانيا ودول البلطيق أيضًا.

لم تكن ألمانيا تخصص في السنوات الأخيرة ميزانية كبيرة للدفاع، إلا أنها قامت بتحول جذري تاريخي في أواخر شباط/فبراير، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي شكل صدمة للعالم بأسره.

وأعلن شولتس في 27 شباط/فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم الروسي، تخصيص مبلغ مئة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، أكدت أن ”برلين ستعيد القوة الكاملة لسلاح الجو“، مضيفة ”ادخرنا الكثير من الأموال وحان الوقت للصرف على الدفاع“، بينما أعلنت سابقا عن أن الحكومة قررت إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحسين إمداد القوات المسلحة الألمانية.

بدوره، أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس، في شباط/ فبراير الماضي، أنّ ”ألمانيا سترفع نفقاتها العسكرية إلى أكثر من 2% من إجمالي ناتجها الداخلي، وستخصص 100 مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية“.