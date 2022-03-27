عبداللهيان يتراجع عن تصريحه بشأن رفع الحرس من لائحة الإرهاب

تراجع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الأحد، عن تصريحات أطلقها، أمس السبت، حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى الكبرى، دون رفع الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية في واشنطن.

وقال عبداللهيان: ”ما تم فهمه ونقله لبعض تصريحاتي حول الحرس الثوري الإيراني غير صحيحة“، مضيفا ”من الواضح أنه لم يكن من الممكن أن يكون أكثر وضوحا الحديث عن المكانة المركزية الفخورة للحرس الثوري“.

جاء ذلك بحسب تدوينة لعبداللهيان على موقع إنستغرام، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، فيما يظهر أن التغريدة محذوفة على إنستغرام.

وأضاف الوزير الإيراني في التدوينة المنسوبة له، أنه ”لطالما كان الحرس الثوري ولا يزال حراس الوطن والشعب، وما قيل هو نهج القادة الكبار الذين لا يتأخرون ولو للحظة في تأمين وحماية مصالح الشعب بشرط التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم“.

وأشار إلى أنه ”في الوقت نفسه، لا يمكن الوصول إلى مثل هذا الاتفاق إلا مع المراعاة الكاملة للخطوط الحمراء وبديهيات مثل هذا الاتفاق، وبالتالي فإن التصور بعيد المنال وغير المحتمل الذي أدلى به البعض الأحباء من حديث الأمس غير صحيح، إنها ليست مسألة تجاوز أو مساومة على الخطوط الحمراء على الإطلاق“.

وشن حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة ”كيهان“ التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، الأحد، هجوما شديدا على وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، واصفا تصريحاته الأخيرة للتلفزيون الإيراني بأنها ”غريبة لمسؤول رفيع“.

وكان عبداللهيان قال، أمس، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن ”قيادات الحرس الثوري قالوا إذا كانت قضية ‎العقوبات المفروضة علينا ستنسف المفاوضات، فمن أجل مصلحة الشعب الإيراني ضعوها جانبا“.

ليس وشيكا

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي: ”لا نعتزم معالجة قضايا كسياسة إيران الإقليمية، ولست واثقا من أن الاتفاق النووي وشيك لكن اقتربنا من ذلك في بعض الأحيان“.

وأوضح مالي في كلمة له خلال منتدى الدوحة، أنه ”لا يمكن تقديم ضمانات حول ما قد تفعله أي إدارة أمريكية مستقبلية في الاتفاق النووي“، مبينا أنه ”بغض النظر عما سيحدث بخصوص العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، فإن هناك الكثير من العقوبات على إيران ستستمر“.

وأكد المبعوث الأمريكي أن ”واشنطن لم تقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية“.

في المقابل، رأى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي خلال مؤتمر الدوحة، إن طهران أصبحت قريبة من توقيع الاتفاق النووي.

وقال خرازي: ”الاتفاق النووي وشيك لكن الأمور تعتمد على الإرادة السياسية لأمريكا“، مجددا تمسك إيران بضرورة إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية.

وقال خرازي: ”الحرس الثوري الإيراني جيش وطني ولا يمكن تصنيف أي جيش وطني على أنه منظمة إرهابية“.

وفي عام 2019، أدرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحرس الثوري بأكمله كمنظمة إرهابية؛ لأنه ”يشارك بنشاط في تمويل الإرهاب والتحريض عليه كأداة للحكم“.

مورا في طهران

وفي السياق، وصل منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، إلى العاصمة طهران، الأحد، وفقا لما ذكرت الوكالة الرسمية الحكومية ”إيرنا“.

وقالت الوكالة إن ”إنريكي مورا التقى اليوم في طهران بكبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني؛ لبحث وجهات النظر حول آخر تطورات المحادثات النووية وبحث القضايا العالقة“.

ونقلت الوكالة عن باقري كني قوله إن ”إيران لديها جدية وتصميم على إبرام الاتفاق النووي في فيينا“، مضيفا أنه ”يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان الجانب الأمريكي واقعيًا“.

وحسب الوكالة الإيرانية، قدم مورا خلال اللقاء مع كني، تقريرًا عن مشاوراته الأخيرة مع الأطراف الأخرى، فيما اتفق الطرفان على ”مواصلة الاتصال والتشاور عن كثب في الأيام المقبلة“.

وكان مورا قال، الجمعة الماضية، إنه سيزور طهران للعمل على سد الفجوات المتبقية في محادثات فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي“، مضيفا أنه ”علينا أن ننهي المفاوضات، الكثير على المحك“.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا، سيلتقي الأحد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان“.

ومنذ نيسان/ أبريل العام الماضي، تخوض إيران مفاوضات مع القوى الدولية؛ بهدف الوصول إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم 2015، الذي بموجبه يتم رفع العقوبات عنها مقابل التزامها ببنود الاتفاق، فيما يتعلق بالأنشطة النووية.

وتشارك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تلك المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي مع إيران بطريقة غير مباشرة.

وتوقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية، في 11 من آذار/ مارس الجاري، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات لإحياء الاتفاق المبرم 2015، الذي انسحبت منه واشنطن 2018.