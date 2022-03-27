لابيد: سنتعاون مع أمريكا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الأحد، إن دولته ستتعاون مع الولايات المتحدة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

جاء تصريح لابيد على الرغم من الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن ”اتفاق نووي وشيك“.

وقال لابيد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في القدس: ”هناك خلافات بيننا حول الاتفاق النووي وعواقبه، لكن الحوار المفتوح والصادق جزء من قوة صداقتنا“.

وأضاف: ستواصل إسرائيل والولايات المتحدة العمل معا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية“.

من جهته، أكد بلينكن أن ”التزام أمريكا بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي، لا يتزعزع“، مضيفا ”ستواصل التصدي لإيران عندما تهددنا أو تهدد حلفاءنا“.

ويسعى وزير الخارجية الأمريكي، إلى تعميق التقارب العربي الإسرائيلي خلال قمة، اليوم الأحد، في إسرائيل، حيث قد يواجه اعتراضات على اتفاق نووي وشيك بين إيران والقوى الكبرى، خلال المحادثات النووية المستمرة منذ فترة، في العاصمة النمساوية فيينا.

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزراء خارجية 4 دول عربية في منتجع بصحراء النقب، جنوب إسرائيل.

ويأتي على رأس جدول الأعمال، المحادثات النووية مع النظام الإيراني، والتي عبرت إسرائيل ودول الخليج العربية عن مخاوفها الشديدة بشأنها.

كما يتضمن جدول الأعمال الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل شهره الثاني، وهو الصراع الذي برزت فيه إسرائيل كوسيط محتمل.

وقال سفير إسرائيل لدى البحرين، إيتان نائيه، لهيئة البث الإسرائيلية: ”أعتقد أنه وزير الخارجية الأمريكي، سيستمع إلى معارضة قوية بشأن إيران من جميع الدول في القمة“.

وسيحضر القمة وزراء خارجية الإمارات ومصر والبحرين والمغرب في النقب، لبحث كيفية تحسين التعاون.

وأوشكت المحادثات النووية على التوصل إلى اتفاق قبل عدة أسابيع إلى أن قدمت روسيا مطالب للولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة أصرت خلالها على عدم تأثر تجارتها مع إيران بالعقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكان المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، أعلن، اليوم الأحد، إنه ليس واثقا من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك، وفق ”رويترز“.

وأضاف مالي، في حديثه أمام منتدى الدوحة الدولي ”كلما أسرعنا في العودة إلى الاتفاق، وهو ما يصب في مصلحتنا ويفترض أيضا في مصلحة إيران، فإننا سننفذه بإخلاص أكبر ونستطيع البناء عليه لمعالجة القضايا الأخرى بيننا وبين إيران وبين إيران والمنطقة“.