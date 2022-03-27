بعد تصريحات بايدن.. بلينكن: ليس لدينا إستراتيجية لتغيير النظام الروسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إن الولايات المتحدة ليس لديها إستراتيجية لتغيير النظام في روسيا وذلك بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”لا يمكن أن يبقى في السلطة“.

وصرح بلينكن خلال زيارة للقدس ”أعتقد أن الرئيس أوضح الليلة الماضية أنه بكل بساطة لا يمكن السماح للرئيس بوتين بشن حرب أو عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر، كما تعلمون، وكما سمعتم منا مِرارا وتَكرارا ليس لدينا إستراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر“، وفق رويترز.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل السبت لإجراء محادثات ”تاريخية“ مع الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وسيلتقي وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات في صحراء النقب ،يومي الأحد والاثنين، في لقاء سيكون شاهدًا على التحول في العلاقات العربية الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020.

وتركز زيارة بلينكن، وهي المحطة الأولى في رحلة ستقوده أيضًا إلى الضفة الغربية والجزائر والمغرب، على حشد الدعم لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

من ناحيته، قال بايدن بعد لقاء عقده مع لاجئين أوكرانيين في ملعب رياضي وسط العاصمة البولندية وارسو، السبت، ردّا على سؤال عن موقفه إزاء بوتين بعد رؤية هؤلاء اللاجئين ”إنه جزار“.

وسرعان ما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على كلام الزعيم الأمريكي بالقول، إنه ”من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قِبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس“، وفقًا لما نقلته ”روسيا اليوم“.

وحذر بيسكوف من أن ”الإهانة الجديدة بحق بوتين من قِبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة“.

وتعهد بايدن، خلال لقائه مع اللاجئين الأوكرانيين، بأن الولايات المتحدة ستصدّر المزيد من صواريخ ”جافلن“ المضادة للدروع وأسلحة أخرى إلى حكومة كييف بغية ”مساعدة الأوكرانيين في طرد الغزاة“.

وردّا على سؤال عن تقارير تزعم تغيير العسكريين الروس إستراتيجيتهم في أوكرانيا، ذكر الرئيس الأمريكي أنه ”ليس متأكدًا من أنهم فعلوا ذلك“.