إيران ترد على معارضة واشنطن مشاركة "الحرس الثوري" بمعرض الدوحة العسكري

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، على الموقف الأمريكي المعارض لحضور عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني معرض الدوحة العسكري.

واعتبر خطيب زاده، في بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، أن ”الحرس الثوري، باعتباره أحد أركان القوات العسكرية الإيرانية، وله دور رئيس في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، سيشارك بشكل فاعل في إظهار هذه الإنجازات“.

وأضاف ”حضور إيران جاء في إطار المشاركة في معرض دولي ورسمي، وإصدار مثل هذه التصريحات لا يؤدي إلا إلى تشويه سمعة معظم المسؤولين في واشنطن“.

وقال خطيب زادة ”على الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ مواقف وتصرفات متوترة ومواصلة توجيه الاتهامات، لاستقرار المنطقة“.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن ”للجمهورية الإيرانية، مثل أي دولة أخرى، الحق بناء على قرارها الوطني، في تطوير قدراتها الدفاعية أو كشف هذه المنتجات للجميع“.

واعتبر خطيب زاده، أن ”ما يثير القلق هو الوجود العسكري غير المحدود للولايات المتحدة في منطقة الخليج؛ ما جعل هذه المنطقة غير آمنة تمامًا“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت في بيان صادر عنها، يوم الجمعة، عن خيبة أملها وانزعاجها لوجود مسؤولين عسكريين إيرانيين وضباط كبار من الحرس الثوري في معرض الدوحة للدفاع في قطر.

وذكر البيان ”نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من وجود مسؤولين عسكريين إيرانيين وضباط من الحرس الثوري الإيراني في معرض الدوحة للدفاع في قطر“، مضيفًا ”نرفض رفضًا قاطعًا وجودهم في المعرض، إذ إن إيران هي أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج“.

وقالت الوزارة ”تخضع المعاملات المتعلقة بالأسلحة الإيرانية عمومًا للعقوبات بموجب السلطات الأمريكية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل“.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن إيران عرضت في هذا المعرض عدة نماذج من الطائرات والصواريخ وغيرهما من المعدات العسكرية.

وأضافت ”يقع الجناح الإيراني بجوار جناح شركة جنرال أتوميكس الأمريكية، التي تنتج طائرات مسيرة، اغتالت بها الحكومة الأمريكية القائد السابق لفيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني“.

وتَعتبر الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لقطر، ”الحرس الثوري“ منظمة إرهابية وتفرض عليه عقوبات صارمة.