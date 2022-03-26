الحرب الأوكرانية.. معارضو بيلاروسيا قد يشلون حليف بوتين الرئيسي

يقاتل معارضون من بيلاروسيا في الجيش الأوكراني في محاولة منهم لمنع بلادهم من الدخول في حرب شاملة، إذ يعتبرون أن انتصار أوكرانيا هو مفتاح تحريرهم، بحسب ما ذكرت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.

وتقول الصحيفة إنه ”حتى موظفو السكك الحديدية البيلاروسية يبدو الآن أنهم يدعمون تنفيذ أعمال حرب العصابات ضد الجيش الروسي“.

وبينت في تقرير، اليوم السبت، أنه منذُ عدة أيام وأجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا يدقون ناقوس الخطر، بأن ”بيلاروسيا على وشك غزو جارتها بقواتها الخاصة لمنع حرب فلاديمير بوتين من الهزيمة، وهو ما يمكن أن يُشعل صراعًا داخليًا في بيلاروسيا، لا سيما أن حركة المعارضة للديكتاتور ألكسندر لوكاشينكو انحازت أخيرًا بالكامل إلى أوكرانيا“.

في حين قالت زعيمة المعارضة سفيتلانا تسيخانوسكايا، بحسب الصحيفة الفرنسية، إن ”مصير بيلاروسيا وأوكرانيا مرتبطان“، مشيرة إلى أن ”البيلاروسيين الذين يؤيدون أوكرانيا يفهمون أنهم بذلك يدافعون عن سيادة بيلاروس ومستقبلنا“.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 في بيلاروسيا، والقمع العنيف لحركة الاحتجاج المدعومة من موسكو، ذهبت تسيخانوسكايا إلى المنفى، مثل عشرات الآلاف من مواطنيها، حيثُ وجد البعض ملاذًا في أوكرانيا وأجبروا مرة أخرى على الفرار من العنف الاستبدادي، في حين قرر آخرون القتال إلى جانب الأوكرانيين.

وبحسب المعارضة البيلاروسية، يُشكل انتصار أوكرانيا على روسيا أملهم الوحيد في تحرير بلادهم من براثن موسكو وبراثن الديكتاتور المدعوم من موسكو، حيثُ كتب فراناك فياتشوركا مُستشار تسيخانوسكايا، عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”إن إقامة الديمقراطية في بيلاروسيا تعتمد بشكل كامل على انتصار أوكرانيا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة مئات من البيلاروسيين الذين انضموا إلى صفوف الجيش الأوكراني، إما من خلال الانضمام إلى الوحدات الأوكرانية أو عبر تشكيل وحداتهم الخاصة، مثل كتيبة المتطوعين ”Kastus Kalinouski“ الهادفة إلى تعزيز القوات الأوكرانية التي تدافع عن ”ماريوبول“، وفقًا لفياتشوركا.

وأضافت أنه بعد وقت قصير من بدء الحرب تخلت حركة المعارضة أيضًا عن ”مبدأ اللاعنف“، داعية في العلن إلى تنفيذ أعمال تخريبية في بيلاروسيا؛ من أجل عرقلة جهود الحرب الروسية والبيلاروسية.

وجاء في بيان المعارضة البيلاروسية المناهضة للحرب، آنذاك، أنه ”لتحقيق أهداف الحركة المناهضة للحرب نرحب بأي عمل لا يهدف إلى تعريض حياة وصحة المواطنين للخطر“، مؤكدة أن ”حق الدفاع الشرعي عن النفس مكفول بالقانون، أي العنف ضد الأشياء مبرر“.

بُعد جديد

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه ”في واقع الأحداث كانت بيلاروسيا طرفًا في الحرب منذ البداية، بعد أن أتاحت أراضيها وبنيتها التحتية اللوجستية لروسيا لتنظيم هجمات ضد أوكرانيا، ولم يكن هجوم الكماشة الذي شنته روسيا، أو تقدّمها السريع نحو كييف أو حصار خاركيف ممكناً لولا الجبهة البيلاروسية الشمالية، ولكن إذا غزت بيلاروسيا أوكرانيا بقواتها الخاصة فسيأخذ الصراع بعدًا جديدًا بالكامل“.

وأشارت الصحيفة إلى بعض التقارير التي تحدثت عن ما يبدو أن سكان بيلاروسيا وجيشها يعارضون بشدة خوض حرب شاملة، كما لا يبدو أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لديه رغبة كبيرة في الانطلاق في مغامرة بوتين.

وفي تقرير سري صادر عن مركز مينسك البحثي ”مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسة الخارجية“، لفت الخبير البيلاروسي بريان ويتمور في مقال لـ“المجلس الأطلسي“ لـ ”تحوّل موقف مينسك من الحرب الروسية الأوكرانية بسرعة، منتقلا من الدعم الكامل لأعمال موسكو إلى النأي بمسافة كبيرة عن الأعمال الروسية في أوكرانيا“.

ونوهت الصحيفة إلى أن المشكلة هي أن لوكاشينكو انحاز إلى بوتين لضمان بقاء نظامه، وموسكو تقدم له اليوم العلامة.

ونظرًا لأن الحرب تسير بشكل سيئ بالنسبة لروسيا، وفقًا للصحيفة، فإنه يمكن الترحيب بأي دعم، سواء كان دعمًا من الوحدات السورية أو من الجيش البيلاروسي الذي ليست لديه خبرة قتالية.

ونقلت الصحيفة عن واليري ساشاشتشيك، المقدم المتقاعد من الجيش والقائد السابق للواء 38 المحمول جواً، والمتمركز في مدينة بريست، بالقرب من الحدود، قوله: ”لم يقاتل الجيش البيلاروسي في أي مكان قط، فهو غير مستعد لإدارة النزاعات الخارجية“.

تخريب القطارات

وذكرت الصحيفة أنه بات واضحًا أن المقاومة القوية التي قدمتها القوات المسلحة الأوكرانية قد أثارت أيضًا الكثير من الشكوك داخل الجيش البيلاروسي، الذي يتساءل ما إذا لم يكن معرضًا هو الآخر للإبادة أيضًا مثل القوات الروسية.

وبحسب المعارضة، فقد حدث بالفعل في داخل الجيش عدد من الاستقالات، ورفضُ الانضمام إلى الحرب، وذلك بالتزامن مع دعوات الناشطة تسيخانوسكايا المتكررة إلى الجنود البيلاروسيين؛ من أجل رفض غزو أوكرانيا أو الهجرة والانضمام إلى أوكرانيا ضد روسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة البيلاروسية تحاول بنشاط نسف جهود الحرب الروسية والبيلاروسية، وفي محاولة من أجل عرقلة تحرك القوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية، شنت مجموعة الهاكرز ”Cyber Partisans“ في شهر كانون الثاني/يناير الماضي هجمات معلوماتية قادرة على تعطيل نظام السكك الحديدية في بيلاروسيا؛ وذلك بهدف استغلال الضعف اللوجستي للجيشين الروسي والبيلاروسي، اللذين لا يمتلكان عددًا كافيًا من المقطورات منخفضة التحميل لنقل المعدات العسكرية الثقيلة عن طريق البر.

وقالت جوليانا شيميتويتس، المتحدثة باسم سايبر بارتيزانس، لمجلة ”فاست كومباني“ التجارية، إن الجيش يعتمد في نقل عتاده، سواء كانت قاذفات صواريخ أو غيرها من المعدات الثقيلة، بشكل كبير على القطارات.

ولفتت إلى أن ”الناس اعتادوا على فعل كل شيء باستخدام أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الأخرى، والآن بعد أن أصبح عليهم فعل كل شيء بالقلم على الورق مرة أخرى، فهم تائهون ولا يعرفون كيف يتصرفون في فعل أي شيء“.

وأكدت الصحيفة أنه منذُ بداية الحرب تكثفت بشكل ملحوظ أعمال التخريب ضد نظام السكك الحديدية في بيلاروسيا، وهذه ليست هجمات إلكترونية فحسب، بل هي أيضًا هجمات مادية، والتي من المحتمل أن يتم تنفيذها أيضًا من قبل موظفي السكك الحديدية البيلاروسية.

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية الأوكرانية، أولكسندر كاميشين، أن خط السكة الحديد بين بلاده وبيلاروسيا توقف“، ومضى في مقابلة مع ”راديو أوروبا الحرة“ الأسبوع الماضي، قائلًا: ”أعتقد أنه لا يزال هناك أناس شرفاء بين البيلاروسيين، خاصة بين عمال السكك الحديدية، لن أخونهم، لكنني ممتنّ لهم على ما يحدث اليوم“.

وذكرت الصحيفة أن انقطاع خطوط السكك الحديدية من بيلاروسيا يشكل مشكلة كبيرة أمام إمداد القوات الروسية المتمركزة في كييف، التي تتعرض هذه الأيام لضغوط هائلة في شمال غرب العاصمة، وتخاطر بأن تجد نفسها محاصرة من قبل القوات الأوكرانية.

ويوم الإثنين الماضي، نشر المستشار فياشوركا عبر حسابه على موقع ”تويتر“ خريطة أُدرِجت فيها الأعمال التخريبية، التي نُظمت في جميع أنحاء بيلاروسيا منذ بداية الحرب.