بعد تصريح بايدن حول بقاء بوتين في السلطة.. البيت الأبيض يوضح

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، عندما قال اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”لا يمكن أن يظل في السلطة“.

وتابع المسؤول، بعد كلمة ألقاها بايدن في وارسو: ”قصد الرئيس أن بوتين لا يمكن السماح له بالاستقواء على جيرانه في المنطقة. (الرئيس) لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام“.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة وإن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل إستراتيجي لموسكو.

وأضاف بايدن أمام حشد في وارسو: ”لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة“.

وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحدت الغرب، مضيفًا أن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.

والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، في وارسو وزيرين أوكرانيين ولاجئين فروا من الغزو الروسي لبلادهم، واصفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ“الجزار“.

وشارك بايدن في لقاء غير رسمي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ووزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره البولندي أندري دودا، خلال زيارة إلى وارسو السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك ”واجبًا مقدسًا“.

وأمام لاجئين أوكرانيين في وارسو، وصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”جزار، نظرا لما يفعله بهؤلاء الناس“.

وأكّد وزير الدفاع الروسي، أن روسيا لا تخطط لاستدعاء جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مستنكرًا ”الدعوات المزيّفة“ التي يتلقاها الروس التي تنسب الدولة مصدرها للاستخبارات الأوكرانية.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السلاح النووي، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر سياسي في الدوحة.

وطالب الرئيس الأوكراني قطر بزيادة إنتاج مواردها من الطاقة، خاصة الغاز للتعويض عن إمدادات الطاقة الروسية، والتصدي للتهديدات الروسية باستخدام الطاقة ”لابتزاز العالم“.