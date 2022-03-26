روسيا: أذربيجان انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ

اتهمت روسيا أذربيجان، السبت، بانتهاك وقف إطلاق النار الذي وقع مع أرمينيا بعد الحرب في إقليم ناغورني قره باغ العام 2020، وذلك عبر إدخالها قوات إلى المنطقة التي تسيطر عليها قوات حفظ السلام الروسية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ”بين 24 و25 آذار/مارس، انتهكت القوات المسلحة لاذربيجان الاتفاق الثلاثي بين قادة روسيا واذربيجان وأرمينيا عبر دخولها المنطقة التي تقع ضمن مسؤولية الكتيبة الروسية لحفظ السلام في ناغورني قره باغ“.

يذكر أنه في خريف 2020 دارت بين أرمينيا وأذربيجان حرب دموية خاطفة من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 6500 شخص.

وانتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي اضطرّت إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والتخلّي عن أجزاء واسعة من الإقليم الأذربيجاني الانفصالي كانت تسيطر عليه.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ عن أذربيجان عندما انهار الاتحاد السوفيتي في العام 1991، وأدى النزاع الذي أعقب ذلك إلى مقتل حوالي 30 ألف شخص.

واتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار على حدودهما، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهات في أعقاب وقوع أعنف اشتباك منذ الحرب العام الماضي.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد لنظيره الأرمني أرارات ميرزويان، ضرورة إطلاق العمل على ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بأسرع ما يمكن.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية، نشرته تاس، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الأربعاء الماضي، أنهما ”بحثا القضايا الملحة على جدول العمل الثنائي والإقليمي والدولي“.

وركز الوزيران على سير تنفيذ اتفاقات سوتشي بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا التي تم التوصل إليها في 26 نوفمبر الماضي.

وأضاف البيان أن ”الجانب الروسي شدد على ضرورة ضمان إطلاق العمل على ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية بأسرع ما يمكن“.

وأشار لافروف إلى ضرورة ترجمة اتفاقات فريق العمل الثلاثي حول رفع القيود عن النقل والروابط الاقتصادية على الأرض.