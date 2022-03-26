عبداللهيان: قادة الحرس الثوري لا يعارضون إبرام اتفاق في فيينا دون إزالتهم من لائحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كبار المسؤولين والقادة في الحرس الثوري أبلغوه عدم معارضتهم لإبرام اتفاق نووي في فيينا، إذا وصل الاتفاق إلى نقطة يخدم مصالح الشعب حتى مع عدم إزالة الحرس من لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: ”نحن نحاول الحصول في مفاوضات فيينا على أي نقاط لصالحنا، حتى خارج الحواجز التي وضعها الاتفاق النووي المبرم عام 2015″، مشيرًا إلى أن ”إيران لن تتجاوز ما تم التوصل إليه في الاتفاق النووي“.

وكشف عبد اللهيان أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً في الوصول إلى تفاهم لرفع العقوبات، ونحن لا نريد التقاط الصور فقط، بل ضمان أمننا القومي ومصالحنا العليا في المفاوضات النووية“.

وأضاف: ”اقتربنا من الاتفاق النووي، لكن لا تزال بعض النقاط الخلافية، وسيناقش منسق المحادثات في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في طهران بعض المراسلات المكتوبة بين الفريقين الإيراني والأمريكي في فيينا“.

وتابع الوزير الإيراني: ”إذا تعامل الأمريكيون بشكل غير واقعي ومنطقي مع المطالب الإيرانية، سيتحملون مسؤولية عواقب انهيار الاتفاق“، لافتاً إلى أن النقاط الخلافية المتبقية مع أمريكا ”قليلة“ لكنها مهمة.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه أبلغ مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الرسائل التي نتلقاها من الأمريكيين متناقضة ولا تنطبق مع شعار حسن النوايا.

الحرس الثوري

وفيما يتعلق بمطالب إيران برفع الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية الأمريكية، قال عبد اللهيان: ”إن مسألة رفع قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القائمة الحمراء ومن قائمة العقوبات أحادية الجانب للأمريكيين هي أحد محاورنا الرئيسية في المفاوضات“.

وأضاف أمير عبد اللهيان: ”في حالة الحرس الثوري، المهم أن يكون دور الحرس الثوري دورًا أمنيًا ودفاعيًا لنا“.

وتابع: ”كبار مسؤولي الحرس الثوري أبلغونا دائماً بالقيام بكل ما هو ضروري من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، وعدم إعطاء الأولوية لقضية الحرس الثوري، لكن على الرغم من ذلك تبقى قضية الحرس إحدى قضايانا الرئيسية في المفاوضات“.

وفي الفترة الأخيرة طالب عدد من المشرعين الأمريكيين إدارة الرئيس جو بايدن بعدم إزالة الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية.

وكان إنريكي مورا أكد على حسابه الرسمي في ”تويتر“، أمس الجمعة، أنه سيزور العاصمة طهران اليوم السبت، مشيراً إلى أنه ”سيلتقي باقري كني للعمل على سد الفجوات المتبقية في محادثات فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي“، مضيفاً: ”علينا أن ننهي المفاوضات، الكثير على المحك“.

وتوقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية في 11 مارس/آذار الجاري، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن 2018.

وفي عام 2019، أدرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري بأكمله كمنظمة إرهابية؛ بحجة أن الجماعة العسكرية الإيرانية ”تشارك بنشاط في تمويل الإرهاب، والتحريض عليه كأداة للحكم“.