أثار تكهنات عديدة.. سيرغي شويغو يظهر علناً لأول مرة بعد اختفاء لأسبوعين

ترأس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا للبحث في الميزانية العسكرية، في أول ظهور علني له منذ أسبوعين، وفق مشاهد بُثّت السبت، بعد غياب أدى إلى تكهّنات بشأنه، سعى الكرملين جاهدا إلى دحضها.

ونشرت وزارة الدفاع، السبت، تسجيل فيديو يظهر فيه شويغو مترئسا اجتماعا مخصصا للبحث في الميزانية الدفاعية لروسيا.

🇷🇺 Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел рабочее совещание по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооруженных Сил РФ ➡ https://t.co/eTIpv7sUXT pic.twitter.com/8K5xK7PEwZ — Минобороны России (@mod_russia) March 26, 2022

والمشاهد غير مرفقة بأي تأريخ، إلا أن الوزارة أشارت إلى اجتماع أجراه شويغو مع وزير المالية، أفادت وكالات روسية بأنه عقد الجمعة، في 25 آذار/مارس.

وفي الفيديو يؤكد الوزير أن طلبيات الأسلحة والتموين تجري وفق ما هو مقرر ”على الرغم من الصعوبات التي نواجهها حاليا“ من جراء العقوبات الدولية المفروضة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

والخميس، أشار الكرملين إلى محادثات جرت بين وزير الدفاع والرئيس فلاديمير بوتين؛ بمناسبة صدور تقرير ”حول سير العملية العسكرية الخاصة“ خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، داحضا التساؤلات التي أثارها غياب الوزير المطوّل عن الساحة في خضم نزاع مسلّح تخوضه بلاده.

وكان الكرملين قد نفى أيضا صحة تكهنات حول الوضع الصحي للوزير.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن ”وزير الدفاع لديه حاليا انشغالات كثيرة“، مضيفا: ”لا وقت حاليا للأنشطة الإعلامية“.

وإطلالات شويغو الإعلامية كثيرة عادة، وهو غالبا ما يظهر رفقة بوتين في سيبيريا.

وتخوض روسيا منذ قرابة شهر حرباً ضد جارتها أوكرانيا، وبدأت عملية غزو عسكري وتحاصر عدداً من المدن، دون تحقيق انتصار واضح حتى الآن، بحسب خبراء.

وفي آخر تطورات ميدانية، قال أولكسندر بافليوك حاكم منطقة كييف السبت إن القوات الروسية سيطرت على بلدة سلافوتيتش التي يقيم بها العاملون في محطة تشرنوبيل النووية المعطلة.

وفي بيان على الإنترنت ذكر بافليوك أن القوات الروسية احتلت مستشفى سلافوتيتش وخطفت رئيس البلدة.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم السبت إنه ووزير الخارجية دميترو كوليبا عقدا اجتماعا مشتركا مع نظيريهما الأمريكيين لأول مرة.

وقال ريزنيكوف على تويتر ”نناقش القضايا الحالية والتعاون في المجالات السياسية والدفاعية بين أوكرانيا والولايات المتحدة“.

ونشر صورة للاجتماع في وارسو مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.