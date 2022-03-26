وزيرا دفاع وخارجية أوكرانيا يجتمعان مع نظيريهما الأمريكيين

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف السبت، إنه ووزير الخارجية دميترو كوليبا عقدا اجتماعا مشتركا مع نظيريهما الأمريكيين لأول مرة، وفق وكالة ”رويترز“.

وقال ريزنيكوف على تويتر: ”نناقش القضايا الحالية والتعاون في المجالات السياسية والدفاعية بين أوكرانيا والولايات المتحدة“.

ونشر صورة للاجتماع في وارسو مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوست

والتقى بايدن، بحسب ما نقلت ”فرانس برس“، جنودًا أمريكيين يتمركزون في المنطقة، ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا هربا من الغزو الروسي.

وأكملت الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الأول، وسط تواصل المعارك على عدة جبهات وتشديد العقوبات على روسيا وقادتها وقمم غربية تتوعد موسكو بمزيد من التصعيد.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل 3 قمم في يوم واحد لحلف شمال الأطلسي ”ناتو“ ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي التقت كلها على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، لوقف حربها على أوكرانيا، وتأكيد الدعم الغربي لأوكرانيا.

وميدانيا، أعلنت أوكرانيا صد قوات روسية في بعض المناطق حول كييف، واتهمت الجيش الروسي بمنع إجلاء المدنيين من ماريوبول، في حين سقط قتلى في قصف روسي على خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا).

وكان الرئيس الأمريكي قال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن واشنطن تسعى لتقليص احتياجات أوروبا من الغاز الروسي عبر تمكينها من الحصول على 15 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.

وأكد بايدن أن بلاده ستتعاون مع بروكسل للحد من التبعية الأوروبية للطاقة الروسية، وصرح قائلا: ”نعلم أن الاستقلال عن الغاز الروسي سيكون مكلفا للاتحاد الأوروبي“.

من جهتها، أعربت فون دير لاين عن امتنان أوروبا ”للدعم غير المشروط“ الذي قدمته الولايات المتحدة، وقالت إن وجود بايدن في بروكسل ”يوجه رسالة قوية إلى العالم بأن الشراكة عبر الأطلسي أكثر اتحادا“.

بدوره قال الكرملين الجمعة إنه لن يحدث شيء مروع إذا نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، لأن العديد من أعضاء المجموعة يخوضون حربا اقتصادية مع موسكو على أي حال.