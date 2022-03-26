عبر السلاح والنفط والغاز.. روسيا تكثف محاولاتها لفرض نفوذها في أفريقيا

كشفت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، أن روسيا كثفت من محاولاتها مؤخرا، لتعزيز حضورها وفرض نفوذها في أفريقيا أكثر من أي وقت مضى، في ظل تصاعد الضغوط التي تواجهها من قبل الغرب؛ بسبب حرب أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وقالت ”جون أفريك“، في تقرير لها أمس الجمعة، إن روسيا تسعى لإيجاد موطئ قدم مهم في القارة السمراء، حيث إنها تقيم مبادلات تجارية نسبية مع أفريقيا بمعدل أقل بـ 10 مرات من الصين أو أوروبا، فهي ليست مزودا رئيسيا للمساعدات التنموية، لكنها تمكنت من الحصول على نفوذ إلى حد ما باستخدام أفضل أوراقها لتحقيق أهدافها.

وبحسب التقرير ذاته، فقد شهدت المبادلات التجارية بين موسكو ودول القارة السمراء، نموا متزايدا منذ عام 2008، وفي الوقت نفسه تضاعفت الزيارات الدبلوماسية، كما تضاعفت الاتفاقيات الثنائية الموقعة في الملفات الاستراتيجية، لا سيما في المجال العسكري.

وأصبحت موسكو المصدر الرئيسي، ليس فقط للأسلحة نحو بلدان أفريقيا، ولكن أيضا للقمح، كما تعمل الشركات العامة الروسية في قطاعات التعدين والنفط والغاز، وحتى الطاقة النووية المدنية، وفق التقرير.

ويسلط التقرير الضوء على مجالات النفوذ الروسي في القارة السمراء، قائلا إن هناك تفاوتا في النفوذ بين الدول، من ذلك أن التأثير الروسي يبدو واضحا بشكل خاص في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، فيما ظهر بشكل أكبر في مالي مؤخرا، إذ تقف موسكو وراء تدخلات المرتزقة وحملات التضليل لدعم القادة الماليين المعزولين من قبل الحكومة.

ونقلت المجلة الفرنسية، عن جوزيف سيجل، الباحث في مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية، قوله إن نشر المرتزقة من قبل شركة ”فاغنر“ الروسية الخاصة في مالي، يشكل أحدث وأقوى تجسيد لعودة النفوذ والحضور الروسي القوي.

علاوة على ذلك، يضيف سيجل: ”أتاحت زيارة الرجل الثاني للحكومة السودانية، الجنرال محمد حمدان دقلو، إلى موسكو، في اليوم الذي سبق غزو أوكرانيا، أي في 23 فبراير الماضي، إعادة إحياء مشروع أطلقه الكرملين لتركيز قاعدة بحرية روسية على الساحل السوداني، عند مصب البحر الأحمر الاستراتيجي للغاية“.

ولا يبدو سعي موسكو المحموم لاستعادة النفوذ في القارة يتوقف عند تلك البلدان، فقد بذلت موسكو جهودا مضنية في سبيل إيجاد موطئ قدم بدول أفريقية أخرى، خصوصا عندما دعمت المقاعد الأفريقية المتناوبة في الأمم المتحدة، وتدخلت في قضية النتائج المتنازع عليها للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في يناير 2019، كما منعت في أبريل من العام ذاته، إعلانا يدين الانقلاب في السودان قبل أن تبادر بالتدخل من أجل اقتراح وقف لإطلاق النار في ليبيا.

ويعتبر تقرير ”جون أفريك“ أن تدخلات موسكو في أفريقيا كانت استراتيجية مربحة، بدليل أنه في الثاني من آذار/ مارس الجاري، وأثناء التصويت على قرار يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، امتنعت 16 دولة عن التصويت، وصوتت تسع دول ضده من أصل 54 دولة أفريقية.