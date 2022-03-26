بايدن سيلتقي وزيرين أوكرانيين في وارسو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح يوم السبت، في وارسو، في لقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما الأوكرانيين، على ما أعلن البيت الأبيض.

وأفاد البيت الأبيض في رسالة إلكترونية في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا: ”هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بمشاركة في اللقاء بين الوزيرين بلينكن وأوستن ووزير الخارجية دميترو كوليبا والدفاع أوليسكي ريزنيكوف“.

وسيكون هذا أول لقاء لبايدن مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة عصرا في قصر وارسو الملكي.

وكان بايدن وصل إلى بولندا، أمس الجمعة، في ختام سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل.

كما التقى الجمعة، جنودا أمريكيين متمركزين في جنوب شرق بولندا ونوّه بشجاعة الشعب الأوكراني.

وقال الرئيس الأمريكي من جيشوف التي تبعد 80 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، إن الأحداث في ذلك البلد ”تذكره بأحداث تيان انمين في الصين عام 1989″، مكررا وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”مجرم حرب“.

وأضاف بايدن أن ”مشاهدة امرأة ثلاثينية تقف بوجه دبابة حاملة بندقية“ تعيد إلى الأذهان الأحداث التي شهدتها ساحة تيان انمين في الصين، في إشارة إلى تظاهرات شهدتها بكين في العام 1989 قمعتها السلطات الصينية بعنف.

واعتبر بايدن أن وقوف الشعب الأوكراني بوجه الغزو الروسي ”هو ساحة تيان انمين“ على نطاق مضاعف.

وخلال اجتماع مع نظيره البولندي أندري دودا للبحث في الأوضاع الإنسانية، قال الرئيس الأمريكي إن ”أهم ما يمكننا القيام به (…) هو الحفاظ على وحدة صف الأنظمة الديمقراطية عبر تصميمنا والجهود التي نبذلها من أجل تقليص حجم الدمار الذي يسببه رجل، هو بكل صراحة مجرم حرب“.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا التوصيف ينطبق على بوتين أيضا من الناحية القانونية.

وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي إلى بولندا لتأكيد التزام الولايات المتحدة الدفاع عن بلدان حلف شمال الأطلسي، وهو ما اعتبره بايدن مرارا واجبا ”مقدّسا“، على ما أفاد البيت الأبيض.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن أن الإدارة الأمريكية خلصت في 23 آذار/مارس، بشكل رسمي إلى أن ”عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا“.