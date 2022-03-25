واشنطن تندد بهجمات الحوثيين على منشآت نفطية في السعودية

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، بهجمات ميليشيا الحوثي على منشآت نفطية سعودية.

وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ”واشنطن تندد بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على منشآت نفطية في السعودية، وتعتبرها غير مقبولة“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وأضافت أن ”الولايات المتحدة تواصل العمل مع السعودية لتعزيز دفاعاتها“.

وقالت ميليشيا الحوثي إنها شنت هجمات على منشآت طاقة سعودية، الجمعة، وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية إصابة محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط في جدة، مما تسبب باندلاع حريق في صهريجين لكن دون وقوع إصابات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي ”تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة عند الساعة (25: 17) لعمل عدائي، تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.

وأوضح العميد المالكي ”نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية“.

وأضاف العميد المالكي أن ”هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة في مدينة جدة“.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن ”محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة (17:25) من مساء اليوم الجمعة لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة ”المختارة“ في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، أيضاً، لهجوم بمقذوفٍ صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية، ولله الحمد، إصابات أو وفيات“.

وأعرب المصدر عن ”إدانة المملكة الشديدة لھذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وبحسب الوكالة، أكد المصدر ”ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.