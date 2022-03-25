الرئاسة التركية: أردوغان وزيلينسكي بحثا الوضع الميداني في أوكرانيا

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أردوغان تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، وبحثا الوضع الميداني في أوكرانيا، وما وصلت إليه المفاوضات بين كييف وموسكو.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس إن أردوغان أبلغ زيلينسكي بأنه شدد في قمة حلف الأطلسي هذا الأسبوع على دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا، كما أطلع المسؤولين هناك على الجهود الدبلوماسية ”الفعالة“ التي بذلتها تركيا.

بدوره، قال زيلينسكي إنه تحدث هاتفيا مع أردوغان وبحثا نتائج قمة حلف الأطلسي التي عقدت الخميس، والتهديد من حدوث أزمة في إمدادات الغذاء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، نفى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا تقارير نشرتها وسائل إعلامية تركية نقلا عن أردوغان حول إحراز تقدم في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

وفي وقت سابق الجمعة، قال أردوغان إن تصريحات نظيره الأوكراني بشأن الحاجة إلى إجراء استفتاء للتوصل إلى حلول وسط مع روسيا تعتبر ”قيادة ذكية“، حسبما نقلت عنه محطة ”إن.تي.في“ ووسائل إعلام أخرى، اليوم الجمعة.

وقال أردوغان للصحفيين، أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن تركيا لا تستطيع فرض عقوبات على روسيا؛ بسبب احتياجاتها من الطاقة والتعاون المشترك.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، الاثنين، إن أي تنازلات يتم الاتفاق عليها مع روسيا لإنهاء الحرب ستحتاج إلى التصويت عليها في استفتاء.

وصرح أردوغان بأنه سيجري اتصالات منفصلة مع نظيريه الأوكراني والروسي في الأيام المقبلة لتقييم القمة.

وتشترك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بحدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، ولها علاقات جيدة مع كلا البلدين، وعرضت التوسط في الصراع.

وبينما تدعم أنقرة أوكرانيا وتنتقد روسيا، عارضت فرض عقوبات على موسكو.

وقال أردوغان: ”نشتري ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي الذي نستهلكه من روسيا، كما نبني محطة أكويو للطاقة النووية مع روسيا، لا يمكننا تنحية ذلك جانبا“.

وأضاف: ”لذلك لا يوجد شيء يمكن القيام به بهذا الصدد، يجب أن نحافظ على تعاملنا بحساسية تجاه هذه القضية، أولا، لا يمكنني ترك شعبي في برد الشتاء. ثانيا، لا يمكنني إيقاف صناعتنا، يجب أن ندافع عن هذا“.