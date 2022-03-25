باريس تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على رسم كاريكاتوري

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، السفير الروسي في باريس، بعد نشره عبر حسابه على موقع ”تويتر“ رسومًا كاريكاتورية، اعتبرتها الدبلوماسية الفرنسية أنها ”غير مقبولة“، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

وقالت الخارجية الفرنسية: ”نجهد لإبقاء قناة حوار ضروري مع روسيا، لكن هذا السلوك غير ملائم على الإطلاق“، في إشارة، على وجه الخصوص، إلى رسم كاريكاتوري يُظهر الأوروبيين جاثمين أمام العم سام الذي يرمز إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها، أعلنت السفارة الروسية لدى باريس استدعاء وزارة الخارجية الفرنسية السفير الروسي أليكسي ميشكوف، على خلفية تعليقات البعثة الدبلوماسية الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق وكالة ”تاس“ الروسية.

وكتبت السفارة في بيان: ”تبين أن وزارة الخارجية الفرنسية تقرأ منشورات البعثة الدبلوماسية الروسية“.

وأضافت: ”لفت السفير الروسي نظر محاوريه الفرنسيين إلى الاستفزازات، والأعمال التخريبية، التي تتعرض لها المقار الروسية“ في فرنسا“.

وسلّمت السفارة الروسية، مطلع الشهر الجاري، وزارة الخارجية الفرنسية مذكرة احتجاج على الاعتداء الذي تعرض له مكتب التعاون الروسي في باريس.

وطالبت موسكو باريس بـ“ضمان أمن المقار الروسية على اختلاف مهامها في فرنسا“، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية المرعية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في الـ 7 من الشهر الجاري، أن ”مبنى ممثلية التعاون الروسي في باريس تعرَّض لهجوم دون أن يسفر عن إصابات“.

وكان السفير الروسي في فرنسا، ميشكوف، أكد، قبل أيام، بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف ”الناتو“ سيعني الحرب مع روسيا.

وبحسب وكالة ”سبوتنيك“ الروسية، فقد أوضح ميشكوف، بأن ”دخول أوكرانيا في ”الناتو“ يعني الحرب على روسيا“، متسائلًا: ”هل حلف الناتو جاهز لهذا“؟.

ولفت السفير إلى أن ”روسيا ستفي بالتزاماتها بشكل كامل بشأن إمدادات النفط والغاز لأوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة عليها“.

وتوترت العلاقات الفرنسية الروسية على خلفية غزو الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية، في الـ 24 من شباط/فبراير، ما دفع باريس، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أنه مستعد لمواصلة الحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن، فرنسا، وأوروبا، ستبذلان كل ما بوسعهما لوقف الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“.