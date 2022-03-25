"ناشيونال انترست": العقوبات الغربية لن تسقط بوتين

قالت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، اليوم الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية لن تسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أنها تضغط لضمان عدم تحقيقه أي مكسب.

ولفتت المجلة إلى أن الغرب لن يقبل بنتيجة تتيح لبوتين أن يحقق أي شيء عن طريق استخدام القوة، وأنه لهذا السبب قد يضغط تجاه توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب.

ورجحت المجلة أن بوتين سينجح في احتلال أوكرانيا، وأن كييف ستوافق على اتفاق بشأن شروط يقبلها الرئيس الروسي.

إلا أنها أضافت أن مثل هذه الصفقة لن تشكل تسوية سلمية نظرًا لأن أوكرانيا لا تتكون من ”صانع قرار واحد“ على رأس حكومة موحدة، ولكن مجموعات متنوعة من الجماعات التي سيتبنى كل منها وجهات نظر مختلفة حول هذه المسألة.

سلام تفاوضي

وأوضحت المجلة أن البعض قد يرغب في سلام تفاوضي بينما سيريد الآخرون القتال، معتبرة أنه ”من الممكن أن يكون من المؤكد أن الولايات المتحدة ستستمر في حشد مواردها نيابة عن المجموعة الأخيرة، حتى لو انقسم الأوكرانيون أنفسهم أو الدول الغربية الأخرى حول الأمر“.

ورأت أن بوتين لن يستطيع احتلال كل أوكرانيا لأن روسيا ليست لديها القوة الكافية، وأن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة سيكون صعبًا للغاية حتى لو توصلت الأطراف بطريقة ما إلى هدنة عسكرية.

وبينت المجلة أن ”أهداف الحرب المعلنة في سياق الحرب الاقتصادية الشاملة ضد روسيا تشير إلى أن إنهاء العقوبات التي فرضها الغرب ستنتهي مع سقوط بوتين وانهيار روسيا“.

وأضافت أن ”توقع سقوط بوتين أو روسيا مبالغ فيه، بالنظر إلى السجل التاريخي للدول الواقعة تحت الضغط والعقوبات الاقتصادية، وفي حين إنه من الممكن تمامًا إلحاق ألم هائل بالروس، فمن الصحيح أيضًا أن بعض الشعوب الأخرى قد تحملت الألم والمعاناة أكثر من هذا الشعب“.

أمريكا وفيتنام

ورأت المجلة في تقريرها أن الولايات المتحدة تفكر الآن في روسيا بنفس الطريقة المتعمقة تمامًا التي فكرت بها بشأن فيتنام في الستينيات، أي الضغط عليها بين الحين والآخر اقتصاديًا وعسكريًا لجعلها تستسلم، لكن في الحالة الأولى، لم يكن لها هذا التأثير بل جعلت الفتناميين أكثر غضبًا وشجاعة في المقاومة“.

وأشارت إلى أن الحروب الفاشلة تؤدي أحيانًا إلى تغيير النظام، لكن يجب أن تكون إخفاقات هائلة، مثل فشل القيصر في 1914-1917، ومضت قائلة: ”لنفترض أن روسيا ستضطر إلى الانسحاب المهين من أوكرانيا ولم يؤد الانسحاب إلى نهاية النظام، وهذا سيكون مثله مثل الفشل الأمريكي المؤلم في فيتنام أو العراق“.

وختمت المجلة تقريرها بالقول: ”قرار استخدام أساليب متطرفة للحرب الاقتصادية اتخذه الغرب على أرضية غير مقنعة ومن أجل قضية غربية، وقبل كل شيء فيما لم تؤخذ حقوق ومصالح سبعة أثمان البشرية في الاعتبار، لا سيما أن عدد سكان الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ونيوزيلندا يبلغ مجتمعة 959 مليون نسمة، أي 12% من سكان العالم، البالغ عددهم 7.9 مليار نسمة، بأي حق يقودون مصائر الآخرين“.