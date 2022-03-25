إبعاد وزير الخارجية الأيرلندي عن منصة في بلفاست بعد العثور على عبوة مشبوهة

اصطحب مسؤولون وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، بعيدا عن منصة خلال خطاب كان يلقيه في بلفاست اليوم الجمعة بعد أن قالت الجهة المنظمة للمناسبة إنه تم اكتشاف عبوة مشبوهة في شاحنة صغيرة مغلقة مخطوفة في ساحة انتظار السيارات في الموقع.

وقال أحد المنظمين، إن سائق الشاحنة تلقى أوامر تحت تهديد السلاح بالقيادة إلى مكان الحدث في شمال بلفاست، وأفاد صحفي من ”رويترز“ في مكان الحادث بأن كوفيني اقتيد بعيدا عن المكان في سيارته الحكومية بعد مغادرته المنصة.

وقال تيم أتوود أمين مؤسسة هيوم المنظمة للمناسبة لرويترز، ”هناك تحذير أمني و(هيئة الشرطة في أيرلندا الشمالية) تقوم حاليا بتقييم الوضع، اضطر الجميع لمغادرة المركز“.

وصرح متحدث باسم كوفيني أن الوزير وفريقه بخير وتم نقلهم إلى مكان آمن.

وقالت هيئة الشرطة في أيرلندا الشمالية إن قوات الأمن موجودة حاليا في مكان الحادث حيث تم إعلان منطقة حظر دخول بطول 400 متر.

وقال مراسل وكالة ”رويترز“، إن السائق كان يبكي داخل المكان بعد أن أبلغ مسؤولي الأمن بالواقعة واعتذر للحاضرين عن إجباره على القيادة إلى الموقع.

وكتب كوفيني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إنه ”يشعر بالحزن والإحباط“ لأن شخصا ما قد تعرض للهجوم والاستغلال معلنا بالغ تعاطفه مع السائق.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من قيام المملكة المتحدة بخفض مستوى التهديد الإرهابي المرتبط بأيرلندا الشمالية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد إذ قالت الشرطة إن العمليات ضد المسلحين القوميين الأيرلنديين تجعل الهجمات أقل احتمالا.

وفي الـ4 من شهر شباط/فبراير الماضي، أعلن رئيس وزراء أيرلندا الشمالية بول غيفان، استقالته من منصبه؛ على خلفية الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم البريطاني.

وقال غيفان للصحفيين عقب اندلاع خلاف جديد حول حركة البضائع بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا في حينها: ”يمثل اليوم نهاية ما أعتبره امتيازا حظيت به في حياتي“.

وكان رحيل غيفان متوقعا مع تهديد زعيم حزبه الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون، بتقويض الحكومة في بلفاست؛ احتجاجا على الترتيبات التجارية المتفق عليها بين لندن وبروكسل.