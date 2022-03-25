بايدن يلتقي جنودا أمريكيين في بولندا قرب حدود أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إلى مدينة جيشوف بجنوب شرق بولندا والتي تبعد قرابة 100 كلم عن الحدود مع أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن جنودًا امريكيين يتمركزون في المنطقة، ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا هربا من الغزو الروسي.

وتكمل الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم شهرها الأول، وسط تواصل المعارك على عدة جبهات وتشديد العقوبات على روسيا وقادتها وقمم غربية تتوعد موسكو بمزيد من التصعيد.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل 3 قمم في يوم واحد لحلف شمال الأطلسي ”ناتو“ (NATO) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي التقت كلها على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، لوقف حربها على أوكرانيا، وتأكيد الدعم الغربي لأوكرانيا.

ميدانيا، أعلنت أوكرانيا صد قوات روسية في بعض المناطق حول كييف، واتهمت الجيش الروسي بمنع إجلاء المدنيين من ماريوبول، في حين سقط قتلى في قصف روسي على خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا).

وكان الرئيس الأمريكي قال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن واشنطن تسعى لتقليص احتياجات أوروبا من الغاز الروسي عبر تمكينها من الحصول على 15 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.

وأكد بايدن أن بلاده ستتعاون مع بروكسل للحد من التبعية الأوروبية للطاقة الروسية، وصرح قائلا: ”نعلم أن الاستقلال عن الغاز الروسي سيكون مكلفا للاتحاد الأوروبي“.

من جهتها، أعربت فون دير لاين عن امتنان أوروبا ”للدعم غير المشروط“ الذي قدمته الولايات المتحدة، وقالت إن وجود بايدن في بروكسل ”يوجه رسالة قوية إلى العالم بأن الشراكة عبر الأطلسي أكثر اتحادا“.

وبدوره قال الكرملين اليوم الجمعة إنه لن يحدث شيء مروع إذا نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، لأن العديد من أعضاء المجموعة يخوضون حربا اقتصادية مع موسكو على أي حال.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يعلق على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إنه يؤيد طرد روسيا من مجموعة العشرين، بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال طرد موسكو: ”صيغة مجموعة العشرين مهمة لكن في الظروف الحالية عندما يكون معظم المشاركين في حالة حرب اقتصادية معنا فلن يحدث شيء مروع“.