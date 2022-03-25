إسرائيل تعلن عقد قمة دبلوماسية "غير مسبوقة" الأسبوع المقبل

أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة أنها ستستضيف لقاء ”تاريخيا“ يومي الأحد والإثنين المقبلين، يجمع بين وزراء خارجية أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين، بمناسبة زيارة الوزير أنتوني بلينكن.

وذكرت صفحة ”إسرائيل بالعربية“ التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية في صفحتها الرسمية على موقع ”تويتر“: ”بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد، ستُعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والإثنين المقبلين في إسرائيل“.

وأضاف المصدر عينه: ”سيصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل، لعقد عدد من الاجتماعات السياسية المشتركة“.

وكان بيان صادر عن الخارجية الأمريكية قد أكد في وقت سابق أن بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وملف إيران.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد بلينكن لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في مستهل الجولة، بينما سيلتقي خلال زيارته للمغرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتأتي الجولة في وقت تقترب الولايات المتحدة من التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

واجتمع قادة مصر وإسرائيل والإمارات في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، يوم الثلاثاء الفائت، لإجراء محادثات حول التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والنفوذ الإيراني، في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن الأمني ​​في المنطقة.