روسيا تدمر أكبر مخزن وقود للجيش الأوكراني بالتزامن مع تقدمه شرقي كييف

أكدت روسيا، الجمعة، أنها دمرت أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني قرب كييف في اليوم السابق بصواريخ كروز.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان نقلته ”فرانس برس“ إنه ”في 24 آذار/مارس، تم تدمير أكبر موقع تخزين وقود متبق للجيش الأوكراني كان يستخدم لإمداد الوحدات في الجزء الأوسط من البلاد“.

إلى ذلك، قالت بريطانيا اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على بلدات شرقي العاصمة كييف وإن القوات الروسية التي كانت تحاول السيطرة على المدينة تتراجع مرة أخرى على خطوط الإمداد المنهكة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن بولندا للتعرف بشكل مباشر على أزمة اللاجئين إذ نزح ما يقرب من ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة من ديارهم، وفر أكثر من 3.6 مليون إلى الدول المجاورة منذ الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وبعد شهر من الغزو، فشلت القوات الروسية في السيطرة على أي مدينة أوكرانية كبيرة.

وجرى صد هجوم تعتقد الدول الغربية أنه كان يهدف إلى الإطاحة بسرعة بحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أبواب كييف.

وتسيطر حالة من الجمود على خطوط القتال هناك منذ أسابيع حيث تهدد الطوابير العسكرية الروسية كييف من الشمال الغربي ومن الشرق.

لكن في تحديث استخباراتي صدر اليوم الجمعة، تحدثت بريطانيا عن هجوم أوكراني مضاد دفع الروس إلى التراجع، بحسب ما أوردت ”رويترز“.

وجاء في التحديث أن ”الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد المنهكة أتاح لأوكرانيا إعادة السيطرة على البلدات والمواقع الدفاعية حتى 35 كيلومترا شرقي كييف“.

ورجح التحديث أن تحاول القوات الأوكرانية أيضا دفع الروس إلى الخلف على المحور الرئيسي الآخر الذي يهدد كييف من الشمال الغربي، بينما في الجنوب ربما لا تزال روسيا تخطط لمهاجمة ميناء أوديسا بعد التخلي عن جهود الاستيلاء على ميكولايف.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته تصد القوات الروسية التي تحاول شق طريقها إلى كييف.

ولا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على مدينة تشيرنيهيف شمال شرقي كييف مما يعرقل تقدم موسكو صوب العاصمة.

وتصف موسكو تحركاتها في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ لنزع سلاح جارتها.

ويصفها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها حرب عدوانية غير مبررة ويقولون إن هدف روسيا الحقيقي هو الإطاحة بحكومة دولة يعتبرها الرئيس فلاديمير بوتين غير شرعية.

وبسبب عدم قدرتها على الاستيلاء على المدن الأوكرانية لجأت روسيا إلى قصفها بالمدفعية والضربات الجوية.