بعد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.. الصين تدعو الجميع لضبط النفس

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، ”جميع الأطراف“ لممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بتجارب كوريا الشمالية للصواريخ بعيدة المدى.

وقال المتحدث باسم الوزارة ”وانغ ون بين“ عند سؤاله عن الاختبارات في إفادة يومية، ”نعرب عن قلقنا إزاء الوضع الحالي“.

وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الخميس، صاروخ ”هواسونغ-17″، وهو صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات، في اختبار قال الزعيم كيم جونغ أون إنه يهدف لإظهار حجم القوة النووية للبلاد وقدرتها على ردع أي تحركات عسكرية أمريكية.

وقد تكون هذه أول تجربة إطلاق بكامل المدى لأكبر صواريخ كوريا الشمالية القادرة على حمل سلاح نووي منذ 2017.

وتشير بيانات الطيران إلى أن الصاروخ حلق لمسافة أعلى وأطول من أي صواريخ في تجارب سابقة لبيونغ يانغ قبل أن يسقط في البحر غربي اليابان.

والصاروخ ”هواسونغ-17″، قال محللون إنه أكبر صاروخ يعمل بالوقود السائل يطلقه بلد من منصة إطلاق متنقلة على الطريق.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن كيم أمر بإجراء الاختبار بسبب ”التوتر العسكري المتصاعد يوميا في شبه الجزيرة الكورية وحولها“، وأن ”حتمية المواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين مصحوبة بخطر حرب نووية“.

وأضافت الوكالة نقلا عن كيم أثناء إشرافه شخصيا على الإطلاق، أن ”القوات الاستراتيجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة تماما لردع واحتواء أي محاولات عسكرية خطيرة من الإمبرياليين الأمريكيين“.

وعودة كوريا الشمالية لتجارب الأسلحة الرئيسية تمثل أيضا مصدر قلق أمني جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت يرد فيه على غزو روسيا لأوكرانيا، كما تشكل تحديا بالنسبة للإدارة الجديدة المحافظة في كوريا الجنوبية.

وندد زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بإطلاق الصاروخ.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، فرض عقوبات على شركتين روسيتين وشخصين من روسيا وكوريا الشمالية والأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية بمكتب الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية؛ لنقل مواد حساسة إلى برنامج كوريا الشمالية للصواريخ.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن ”هذه الإجراءات جزء من جهودنا المستمرة لعرقلة قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها للصواريخ، وتلقي الضوء على الدور السلبي الذي تلعبه روسيا على الساحة الدولية كناشر للبرامج المذكورة“.

وكانت كوريا الشمالية تجمد تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والاختبارات النووية منذ 2017، لكنها وصفت هذه الأسلحة بأنها ضرورية للدفاع عن نفسها، وقالت إن المفاتحات الدبلوماسية الأمريكية غير جادة ما دامت واشنطن وحلفاؤها يواصلون ”سياسات عدائية“، مثل العقوبات والتدريبات العسكرية.

وندد رئيس كوريا الجنوبية ”مون جيه-إن“ بالإطلاق، قائلا إنه ”انتهاك للوقف الاختياري لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي وعد به الرئيس كيم جونغ أون المجتمع الدولي“.