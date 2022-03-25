صحف عالمية: هجوم أوكراني مضاد يعمق الصراع.. واختفاء المسؤولين الروس يثير الجدل

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وسط تقارير تتحدث عن ”هجوم أوكراني مضاد“ لاستعادة بعض المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في ضواحي كييف.

وسلطت الصحف، الضوء على قضية مثيرة للجدل في روسيا جرّاء اختفاء بعض المسؤولين البارزين عن الساحة العامة، مما أثار التكهنات بأن الرئيس الروسي يعاقب كل من تسبب في ”فشل العملية العسكرية“ في تحقيق أهدافها حتى الآن.

هجوم مضاد

ميدانيا، ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن الجيش الأوكراني بدأ هجوما مضادا قد يغير شكل المعركة مع روسيا و“الديناميكية المركزية للقتال“.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن هذا التغيير العسكري جاء بعد أن فجرت القوات الأوكرانية طائرات هليكوبتر روسية كانت متوقفة في الجنوب، وزعمت، الخميس، أنها دمرت سفينة تابعة للبحرية الروسية في بحر آزوف، وقصفت قافلة إعادة إمداد روسية في الشمال الشرقي.

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم أن مسؤولين غربيين وأوكرانيين قد زعموا إحراز تقدم في القتال العنيف حول العاصمة الأوكرانية، كييف، فمن الصعب تحديد المكاسب المؤكدة على الأرض أو التحقق منها.

وأضافت: ”في معركة حاسمة واحدة على الأقل في إحدى ضواحي كييف، حيث اقتربت القوات الروسية من أقرب نقطة إلى العاصمة، استمرت معارك شوارع ضارية أمس، ولم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا قد استعادت أي أرض“.

وتابعت: ”في الهجوم المضاد حول كييف، أمر الجيش الأوكراني القادة من المستويات الأدنى بوضع إستراتيجيات للرد بالطرق المناسبة لمناطقهم المحلية. وفي كثير من الحالات، تضمن ذلك إرسال وحدات صغيرة من المشاة في مهام استطلاعية للعثور على القوات الروسية التي انتشرت في القرى القريبة من كييف والاشتباك معها“.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه بالرغم من التغير العسكري الأوكراني، لم تتمكن القوات الأوكرانية من إثبات سيطرتها على القرى أو البلدات التي كانت تحت سيطرة الجيش الروسي منذ بدء الحرب.

خسائر فادحة

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، أن الجيش الأوكراني يقترب بشدة من استعادة مدينة إيربين، فيما تتكبد روسيا ”خسائر فادحة“، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تقترب من تحقيق ”نصر كبير“ في الضواحي الشمالية الغربية من كييف ”بعد أن عززت قواتها موقعها حول القوات الروسية الغازية.“

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية قوله: “ هناك الآن احتمال واقعي بأن القوات الأوكرانية ستطوق بلدتي بوتشا وإيربين، اللتين احتلتهما القوات الروسية جزئيًا منذ الأيام الأولى للحرب،“ مشيرا إلى أن الجيش يزيد من ضغوطه على القوات الروسية شمال شرق كييف“.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن القوات الروسية على طول هذا المحور تواجه بالفعل مشاكل كبيرة في الإمداد والمعنويات.

وجاء في بيان الوزارة، أن ”القوات الأوكرانية تنفذ هجمات مضادة ناجحة ضد المواقع الروسية في بلدات على مشارف العاصمة، وربما استعادت ماكاريف وموشون. هناك احتمال واقعي بأن القوات الأوكرانية قادرة الآن على تطويق الوحدات الروسية في بوتشا وإيربين“.

وأوردت ”تايمز“ على لسان أولكسندر ماركوشين، رئيس بلدية إيربين، قوله: ”إن 80 % من المدينة عادت الآن إلى السيطرة الأوكرانية بعد شهر من بدء الغزو.“

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتوقع السيطرة على كييف بأكملها في غضون أيام من غزو أوكرانيا.

”محاكمة“ بوتين

رأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أنه مع تصعيد القوات الروسية هجومها على أوكرانيا، فإن احتمال أن يحاكم بوتين – كقائد عام – على الجرائم التي ارتكبتها قواته قد يبدو بعيد المنال.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لبعض علماء القانون الدوليين، ”من المؤكد تمامًا أن بوتين سيُتهم يومًا بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وهي تهم ستحوله إلى منبوذ دوليًا، إن لم يكن سجينًا“.

وبالرغم من أن محاكمة بوتين ستكون تحديًا، أكدت المجلة في تحليل لها أنه من المحتم أن يتم توجيه الاتهام للرئيس الروسي في المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن ”محامي جرائم الحرب متحمسون للمواجهة، حيث يستعد المدعون الأجانب، من ألمانيا إلى ليتوانيا إلى بولندا، لمحاكمة الجناة الروس في محاكمهم“.

ونقلت المجلة عن ديفيد شيفر، المدير الفخري لـ“مركز حقوق الإنسان الدولي“ في كلية الحقوق بجامعة ”نورث وسترن“، إقراره بأنه من غير المرجح أن تتم محاكمة بوتين في المستقبل المنظور، أو أن تجري روسيا تحقيقات حول ”الجرائم التي ارتكبها جنودها في أوكرانيا“، لكنه قال ”إن رفض الرئيس الروسي وقف حملة عسكرية اتسمت بهجمات واسعة النطاق على المدنيين يعرضه لاتهامات جنائية.“

والجدير بالذكر، أن مسألة تعرض بوتين للملاحقة القضائية تأتي في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا رسميًا، الأربعاء، بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا.

واعتبرت المجلة الأمريكية في تحليلها، أن ”القدرة على محاكمة الجنود والضباط والقادة السياسيين الروس، بعد أسابيع من الهجمات الوحشية على المستشفيات والمدارس والمسارح والمباني السكنية، تعد اختبارا كبيرا للجهود الدولية لتأمين العدالة في أسوأ الجرائم“.

وأوضحت المجلة أنه إذا لم يواجه ”الجناة الروس“ أي تهم، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز التصور، الذي يشاركه بالفعل الكثيرون حول العالم، بأن أكبر القوى في العالم – بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة – محصنة أساسًا من الملاحقة القضائية في المحاكم الدولية على جرائم الحرب والفظائع الأخرى، وأن العدالة تطبق فقط على الدول الضعيفة.

في غضون ذلك، قالت المجلة: ”أثار القصف الروسي للمدن الأوكرانية – من كييف إلى ماريوبول – صراعًا لإنشاء مؤسسات لجمع وتوثيق ومحاكمة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعثات لجمع الأدلة على الفظائع المرتكبة، وفتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا في الجرائم الجسيمة في أوكرانيا.“

واختتمت ”فورين بوليسي“ تحليلها بالقول: ”إن الآلية القانونية التي يتم حشدها ضد روسيا لديها القدرة على تضييق الطريق على أي نوع من التأرجح الدبلوماسي لبوتين، مما يعقد جهود أوكرانيا أو القوى الغربية للتفاوض على تسوية سياسية مع الزعيم الروسي لإنهاء الصراع الأوكراني.. كما أن لديها القدرة على زيادة عزلة بوتين السياسية، مما يجعل من الصعب عليه ممارسة نفوذه على المسرح العالمي.“

ظهور خاطف

على صعيد آخر، أثار اختفاء المسؤولين الروس المتزايد، في الفترة الأخير، الجدل وانتشار الشائعات، خاصة بعد أن أفادت تقارير في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي يواجه ”خطرا متزايدا بالانقلاب“ من قبل أجهزة الأمن بسبب رفض بعض عناصرها للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، قد عاد إلى الظهور من جديد على شاشات التلفزيون الروسي، أمس، بعد غياب دام لأكثر من 13 يوما، الأمر الذي أثار التكهنات باحتمال تعرضه ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، للعقاب بسبب ”الغزو الفاشل“.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: ”لبضع ثوانٍ فقط، الخميس، عاد سيرجي شويغو، إلى شاشات التلفزيون الروسية، جالسًا في ركن من أركان مؤتمر عبر الهاتف مع الرئيس بوتين، حيث يظهر الكرملين وزير الدفاع في بث قصير ردًا على التذمر الإعلامي حول مكان وجوده.“

ونقلت الصحيفة عن صحفيين قولهم: ”إن شويغو – الذي يمكن القول إنه الرجل الأكثر مسؤولية عن الجهود الحربية المتعثرة في أوكرانيا – ربما كان معاقبا بسبب خطته التي فشلت في الاستيلاء على المدن الأوكرانية الرئيسة مثل خاركيف أو كييف وأغرق روسيا في عزلة اقتصادية.“

ووفقا لـ“الغارديان“، نقل موقع “ أجنتستفو“ الروسي المستقل عن مصدر قوله، إن شويغو – أحد أكثر الرجال الموثوق بهم في البلاد وفقًا لاستطلاعات الرأي – يعاني من مشاكل في القلب وربما هو سبب اختفائه.

في المقابل، صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن شويغو ”لديه الكثير للتعامل معه في الوقت الحالي“، نافيا أنه كان مريضا.

وشدد على أن ”هناك عملية عسكرية خاصة جارية، وبالتأكيد، الآن ليس الوقت المناسب تمامًا للأنشطة الإعلامية. هذا مفهوم تمامًا.“

من جانبها، قالت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، إن حالات الاختفاء والاستقالة البارزة في موسكو تبعث همسات عن السخط المتزايد، مشيرة إلى أن شويغو – الذي ظهرت ابنته هذا الأسبوع، لتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لها وطفلها يرتديان ألوانًا أوكرانية – لم يكن المسؤول الروسي الوحيد الذي اختفى في الأيام الأخيرة.

وأضافت الصحيفة: ”كما ورد أن رئيس الأركان لم يظهر علنًا أيضًا منذ 11 مارس، بعد مزاعم بأن اعتقالات قد تمت ضد العديد من كبار المسؤولين في مكتب الأمن الفيدرالي والحرس الوطني الروسي.“

وفي هذا الشأن، نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الأوكرانية عن سكرتير مجلس الأمن القومي في كييف، أوليكسي دانيلوف، اعتقاده بأن اختفاء قادة عسكريين روسيين رئيسيين من المجال العام يشير إلى أن السلطات الروسية تحقق مع المسؤولين عن إخفاقات موسكو في أوكرانيا.

وتابعت الصحيفة البريطانية في تقريرها: ”وفي مؤشر آخر على السخط في موسكو، ظهر هذا الأسبوع أن أحد كبار مستشاري بوتين – المعروف باسم (والد الأوليغارشية) – أصبح أول مسؤول كبير ينفصل عن الكرملين منذ بدء الغزو“.

وأردفت: ”وفيما قد يمثل انشقاقًا بارزًا، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين زعما أن أناتولي تشوبايس استقال من منصبه كمبعوث خاص للمناخ، على ما يُفترض احتجاجًا على الحرب“.