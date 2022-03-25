عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا والصين.. وأستراليا تعاقب لوكاشينكو

فرضت أمريكا وحلفاء لها، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في روسيا، على خلفية هجومها العسكري ضد أوكرانيا، وانتهاك قانون انتشار الأسلحة الأمريكي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين، لانتهاك قانون انتشار الأسلحة الأمريكي.

من جانبها، فرضت أستراليا عقوبات على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو وأفراد أسرته و22 مواطنا روسيا وصفتهم بأنهم ”عناصر للدعاية ونشر معلومات غير صحيحة“.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين في بيان، إن أحدث عقوبات ستشمل محررين من منظمات منها ”روسيا اليوم“ ومنظمة الثقافة الاستراتيجية وإنفوروس ونيوزفرونت.

وأضافت أن ”روسيا البيضاء تواصل تقديم دعم استراتيجي لروسيا وقواتها المسلحة في هجومها على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا“.

وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، أن اليابان ستجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمس الخميس، إن اليابان ستتخذ خطوات لحرمان روسيا من وضع البلد الأكثر تفضيلا من الناحية التجارية، فضلا عن حرمانها من مراوغة العقوبات المالية عبر استخدام أصول رقمية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مع حلفائها، عدة جولات من العقوبات، على روسيا، منها ما يستهدف أكبر البنوك في البلاد، والرئيس فلاديمير بوتين نفسه، منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا قبل شهر، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتصف موسكو الهجوم بأنه ”عملية خاصة“ تستهدف نزع سلاح جارتها، وتطهيرها من ”النازيين الجدد“.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا توجيهات عبر موقعها على الإنترنت تحذر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشترك فيها روسيا قد تكون خاضعة لعقوبات من السلطات الأمريكية في خطوة تهدف إلى منع روسيا من التملص من العقوبات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: ”هدفنا هنا هو تجريد روسيا بشكل منهجي من الاستحقاقات والامتيازات التي كانت تتمتع بها كطرف مشارك في النظام الاقتصادي العالمي“.