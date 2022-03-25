"رويترز": معدل فشل بعض الصواريخ الروسية في أوكرانيا يصل إلى 60%

أفادت وكالة ”رويترز“ نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، بأن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا، بلغ 60% وفقا لتقييم أمريكي.

وقالت الوكالة: ”ذكر المسؤولون الأمريكيون الثلاثة نقلا عن مخابرات أمريكية أن تقديرات الولايات المتحدة تظهر أن معدل فشل روسيا اختلف من يوم لآخر وفقا لنوع الصواريخ المستخدمة، وقد يتجاوز في بعض الأحيان 50%. وذكر اثنان منهم أن المعدل بلغ 60%“.

وأضاف أحد المسؤولين أن ”المخابرات كشفت أن صواريخ كروز الروسية التي تطلق من الجو سجلت معدل فشل في إصابة الأهداف بين 20 و60% على حسب اليوم“.

وبحسب الوكالة فإن هذا ”يساعد في تفسير سبب فشل روسيا في تحقيق ما تعتبره الغالبية أهداف رئيسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل شهر، مثل تحييد القوة الجوية الأوكرانية، على الرغم من القوة الواضحة للجيش الروسي مقابل القوات المسلحة الأوكرانية الأصغر بكثير“.

وأشارت ”رويترز“ إلى أن المسؤولين الأمريكيين، الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الأمر، لم يقدموا أي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية.

ولفتت إلى أن ”معدل فشل مرتفع على هذا النحو، قد يشمل كل شيء، من فشل الإطلاق إلى عدم انفجار الصاروخ عند الاصطدام بالهدف“.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين هذا الأسبوع، إن الوزارة تدرس إطلاق روسيا أكثر من 1100 صاروخ من كافة الأنواع منذ بدء غزوها لأوكرانيا.

ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون عدد الصواريخ التي قصفت أهدافها وعدد تلك التي فشلت.

والهجمات الصاروخية إحدى سمات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أعلنت موسكو أنها تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية تشمل مخازن أسلحة.

وبعد مرور شهر على الحرب، فشلت القوات الروسية في الاستيلاء على أي مدينة رئيسية، وأوقفت القوات الأوكرانية تقدمها على جميع الجبهات تقريبا.

وبدلا من ذلك، تحولت موسكو إلى قصف المدن بالمدفعية والصواريخ والقنابل. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

وتركز القصف إلى حد بعيد على مدينة ماريوبول في الجنوب الشرقي.

وقال مسؤول أمريكي، الثلاثاء الماضي، إن القوات البحرية الروسية كانت على الأرجح تطلق النار على ماريوبول من بحر آزوف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.