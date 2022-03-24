صحيفة: أردوغان يستغل الحرب بأوكرانيا لإحياء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

تعتزم تركيا الاستفادة من الحرب في أوكرانيا لإعادة إحياء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقعه كحليف في ”الناتو“ للتأثير على قرار المفوضية بهذا الشأن، بحسب صحيفة ”ماريان“ الفرنسية.

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى تصريحات لأردوغان، في ختام لقاء عقده في أنقرة مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الثلاثاء الماضي.

وقال أردوغان حينها إنه يتوقع ”من الاتحاد الأوروبي أن يفتح بسرعة فصول مفاوضات الانضمام، وأن يبدأ المفاوضات بشأن الاتحاد الجمركي دون الاستسلام للحسابات الساخرة“.

وجاءت تلك التصريحات فيما تسمح الحرب في أوكرانيا، لأنقرة، بالعودة إلى الساحة الدولية بسبب جهود الوساطة التي تقوم بها.

وكانت المفاوضات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جارية منذ عام 2005 للحصول على عضوية محتملة، إذ كان الاقتصاد التركي ديناميكيا إلى حد ما بمعدل نمو 1.8% في عام 2020، بعيدا عن 10% في عام 2004، وفي عام كامل من وباء كورونا وعجز بنسبة 1.9%، يواجه أردوغان عقبات أخرى، لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في بلاده.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه ”منذ بداية الغزو الروسي، تقدمت أوكرانيا، ومن بعدها جيرانها المولدافيون والجورجيون الذين يشعرون بالتهديد من قبل التوسع الروسي، بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي“.

وأضافت: ”لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي غير مهيئ للتوسع، ولا سيما أن 6 دول لا تزال في غرفة الانتظار“.

ولفت التقرير إلى أنه ”في السنوات العشر الماضية انضمت كرواتيا فقط إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا غير المعطيات“، موضحة أن تركيا ”كعضو في الناتو وقريبة من أوكرانيا، تسير في خط مشابه لخط الاتحاد الأوروبي“.

مناورة

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أستاذ العلوم السياسية التركي أحمد إنسل، الأستاذ الفخري بجامعة غلطة سراي في إسطنبول، تعليقه على التقارب التركي الأوروبي في الموقف بشأن أوكرانيا.

ورأى إنسل أن ”الأمر قبل كل شيء مناورة سياسية“.

وأوضح: ”إنها طريقة اعتراف وتودد كحليف للمعسكر الغربي، وأيضا في سياق الانتخابات المقبلة لتمهيد الطريق حول فشل عملية الانضمام من خلال تحميل الأوروبيين المسؤولية الكاملة عن الانسداد“.

واعتبر أن أردوغان ”محكوم عليه بلعب عملية توازن على الرغم من أنفه، فهو لا يريد قطع العلاقات مع روسيا، ليس فقط لتوريد النفط والغاز، أو الاستمرار في التصدير لروسيا، لكنه يخشى أيضا ردود فعل روسيا في سوريا وإدلب وليبيا حيث يلتقي البلدان في معسكرين خصمين“.

فرص ضئيلة

ونوهت الصحيفة إلى أن ”فرص الانطلاق في عملية انضمام تركيا للاتحاد، تبقى ضئيلة، إذ أنه في عام 2020 أعربت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن دراسة الملف آنذاك، عن أسفها في تقرير مفاده أن تركيا واصلت الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مع تراجع خطير في مجالات سيادة القانون والحقوق الأساسية“.

ولا يعتبر ذلك التباعد حديث العهد، إذ أنه في وقت مبكر من عام 2007 أشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، آنذاك، بكل وضوح إلى أنهما يرفضان انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر إنسل، أن ”تسارع انعدام ثقة الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا ابتداء من عام 2013 مع قمع حركة احتجاج جيزي، وهي حركة احتجاجية قادها علماء البيئة وغيرهم لمعارضة تدمير حديقة في اسطنبول“.

وأضافت الصحيفة أن ”قيود مجالات عدة من المكتسبات المجتمعية، ولا سيما احترام سيادة القانون والشفافية والمنافسة في الأسواق العامة، دفعت أردوغان إلى التخلي عن مواصلة عملية الإصلاح“.

وذكرت الصحيفة أنه ”في عام 2016، أيضا، حاول فصيل داخل القوات المسلحة التركية الإطاحة بالسلطة القائمة، فيما كان القمع الذي أعقب تلك المحاولة، وحشيا“.

وبينت أنه ”في غضون تلك الأحداث غيّر أردوغان النظام السياسي القائم، لقد تخلي عن النظام البرلماني لصالح سلطة تنفيذية رئاسية أقوى بكثير، وصار الرئيس التركي بعد ذلك يملك صلاحية فرض حق النقض على القانون الذي يقره البرلمان، وله أيضا الحق في تعيين 12 قاضيًا من بين 15 قاضياً في المحكمة الدستورية، مما يمنحه سلطة قضائية هائلة“.

وبحسب إنسل، فإن ”القمع الشديد الذي أعقب محاولة الانقلاب في عام 2016، وضع حدا عمليا لعملية العضوية“.

وأعرب عن اعتقاده ”أنه لا يمكن تصور الانضمام ممكنا على المدى المتوسط، وعلى المدى الطويل، بالطبع لا يمكننا معرفة أي شيء، ومع وجود أردوغان في السلطة سيظل باب الاتحاد الأوروبي مغلقا بإحكام“.