بعد التوتر.. ماكرون وأردوغان يتطلعان للعمل معا في الملف الأوكراني

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بعد فترة طويلة من التوتر بين باريس وأنقرة، يأمل إيمانويل ماكرون في ”أن يتمكن من المضي قدمًا“ مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث معه، الخميس، في بروكسل واتفقا على القيام بأعمال إنسانية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي للصحافيين أنه خلال اجتماع قبل قمة حلف شمال الاطلسي أعرب مع نظيره التركي عن ”رغبتهما“ في ”العمل معًا“ لمناشدة فلاديمير بوتين ”لوقف إطلاق النار“ في أوكرانيا.

كما قررا تنفيذ ”عمليات إنسانية مشتركة“، لا سيما في ماريوبول المدينة في شرق أوكرانيا التي تتعرض لحصار وقصف مدمرين منذ أسابيع من قبل الجيش الروسي.

واتخذ الرئيسان كل من جانبه مبادرات لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، بعد أن عرض أردوغان استضافة قمة في تركيا تجمع بين أوكرانيا وروسيا.

وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن الوضع الذي تسببت به الأزمة الأوكرانية فرصة لـ ”توضيح استراتيجي“ لـ ”دور تركيا في علاقتنا“ داخل الحلف الاطلسي، وبشأن ملفات ”ليبيا أو الشرق الأدنى والشرق الأوسط“.

ويتعلق الأمر بـ ”التمكن من المضي قدمًا في العديد من القضايا التي تباينت آراؤنا حولها أحيانًا“، ما يشكل ”عنصرا إيجابيا في سياق ثقيل“، على حد قول ماكرون.

يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تسعى فيه باريس وأنقرة منذ أكثر من عام إلى تحسين العلاقات الثنائية، المتأثرة بسلسلة خلافات حول شرق البحر المتوسط بعد الحادثة بين سفن حربية تركية وفرنسية في حزيران/يونيو 2020، وليبيا أو سوريا.

في تشرين الأول/اكتبر 2020، شكك أردوغان في ”الصحة العقلية“ لماكرون، واتهمه بقيادة ”حملة كراهية“ ضد الإسلام.