أردوغان: قضايا متعلقة بالأراضي تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن كييف وموسكو متفقتان على المسائل الفنية في محادثات السلام لكن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي مثل شبه جزيرة القرم.

وأضاف أردوغان للصحفيين في بروكسل بعد قمة لحلف شمال الأطلسي أن القرارات التي تبناها الحلف يجب ألا تعد تهديدا لروسيا أو أي دولة أخرى لكن يجب أن تعتبر نوعا من الردع.

وتشترك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مع أوكرانيا وروسيا في حدود بحرية في البحر الأسود، ولها علاقات جيدة مع الدولتين وعرضت الوساطة لحل الصراع.

ويقول أردوغان إن هدف تركيا الأساسي في إطار جهود وساطتها هو الجمع بين الرئيسين الأوكراني والروسي في محادثات.

وأضاف أنه أخبر الحلفاء بالحاجة إلى وقف الحظر على قطاع الدفاع التركي الذي استهدفته عقوبات أمريكية في 2020 بسبب شراء أنقرة لنظام إس-400 الدفاعي الروسي.