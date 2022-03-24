معارض إيراني: 10 أشخاص يعدمون أسبوعيا في سجن بطهران

وصف الناشط المدني الإيراني المسجون سعيد إقبالي، اليوم الخميس، عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات في سجن ”رجائي شهر“ جنوب العاصمة طهران بأنها ”مروعة“، قائلا إن 10 أشخاص يعدمون كل أسبوع.

وتحدث إقبالي في تدوينة نشرها موقع إذاعة فردا الإيراني المعارض حول تجربته مع ”الإعدامات الأسبوعية“ في سجن ”رجائي شهر“، حيث قال إن ”السلطات تقوم بإعدام ما يصل إلى 10 أشخاص صباح كل يوم أربعاء“.

وأضاف: ”ليلة الثلاثاء نسمع أصوات السيارات القادمة التي تحمل مسؤولي السجن والنيابة العامة ليتم تنفيذ الإعدام فجر الأربعاء من كل أسبوع“.

وقال الناشط إقبالي إن عمليات الإعدام في سجن رجائي شهر ”مخيفة ومروعة“.

وبحسب إقبالي، يوجد في سجن رجائي شهر مكان يسمى ”جناح“ يتكون من عدة زنازين حبس انفرادي ينقل إليها السجناء الذين يرتكبون ”جرائم في السجن“، لكن الجناح ”الأكثر فظاعة“ يتعلق بـ“السجناء“ المحكوم عليهم بالإعدام“.

وأضاف أن ”السلطات الأمنية في سجن رجائي جنوب طهران تقوم قبل أيام بنقل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إلى الجناح الأكثر فظاعة لتنفيذ الإعدام“.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من مصدر مستقل حول ما أورده الناشط الإيراني المعارض.

وإقبالي ناشط مدني، اعتقلته عناصر وزارة الاستخبارات في شهر فبراير/شباط لعام 2017، من منزله بمحافظة كرمنشاه غرب إيران، وبعد ذلك جرى نقله إلى سجن إيفين شمال طهران، ثم أفرج عنه بكفالة في شهر أبريل/نيسان 2018.

وحكم على إقبالي من قبل ما يسمى بمحكمة الثورة في طهران، بالسجن 6 سنوات في شهر أيلول/سبتمبر 2019، بسبب أنشطته المدنية، وجرى نقله إلى سجن رجائي شهر جنوب طهران في شهر يونيو/حزيران لعام 2020.

وتمتلك إيران أحد أعلى إحصائيات الإعدام في العالم، حيث أشار جافيد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير، الذي نُشر بشهر مارس/آذار الجاري، في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام في إيران، ولا سيما المتهمين بقضايا مخدرات.

ووفقًا للمقرر الأممي، تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران في عام 2021 وحده، من بينهم حوالي 40 من الأقلية البلوشية و 50 من الأكراد.