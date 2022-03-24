ظهور وزير الدفاع الروسي شويغو بعد اختفائه عن الأنظار نحو أسبوعين

ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لفترة وجيزة في وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، ضمن اجتماع لكبار المسؤولين، بعد اختفائه عن الأنظار منذ نحو أسبوعين خلال غزو أوكرانيا.

ويشرف شويغو، وهو حليف مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، على الغزو الذي تصفه روسيا بأنه ”عملية عسكرية خاصة“، لكن الوزير لم يظهر على الملأ منذ 11 مارس/ آذار مما أثار تكهنات حول مكان وجوده.

وظهر شويغو (66 عاما)، اليوم الخميس، على جزء من شاشة التلفزيون يظهر فيه كبار المسؤولين، بينما ظهر بوتين في الجزء الآخر متحدثا إلى مجلس الأمن القومي الروسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك في لقطات بثتها وكالة الإعلام الروسية.

وبثت وكالة الإعلام الروسية لقطات مقربة لشويغو في الركن العلوي الأيسر من شاشة يشاهدها بوتين، ولم يتضمن المقطع المصور أصواتا، كما لم يظهر شويغو في المقطع وهو يتحدث.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على روسيا تستهدف العشرات من شركات الدفاع، والمئات من أعضاء البرلمان، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد، في إطار تكثيف ضغوطها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا توجيهات عبر موقعها على الإنترنت تحذّر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشترك فيها روسيا قد تكون خاضعة لعقوبات من السلطات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى منع روسيا من التملص من العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مع حلفائها عدة جولات من العقوبات، منها ما يستهدف أكبر البنوك في البلاد، والرئيس فلاديمير بوتين نفسه، منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا قبل نحو 3 أسابيع، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتصف موسكو الهجوم بأنه ”عملية خاصة“ تستهدف نزع سلاح جارتها، وتطهيرها من ”النازيين الجدد“.