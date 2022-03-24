أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إحباط أكبر عملية تهريب للأسلحة والمخدرات عبر الحدود الشمالية مع لبنان.

وقالت الشرطة، في بيان صحفي، إنه ”تم اعتقال ثلاثة أشخاص من قرية ”طوبا زنغرية“، بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات“، وفق ما أورد موقع ”واللا“ العبري.

وأوضح البيان، أنه تم العثور بحوزة المعتقلين على 61 قطعة سلاح، ومخدرات بملايين الشواكل، فيما وصف الموقع العبري العملية بأنها أكبر عملية تهريب في تاريخ إسرائيل.

وأضاف البيان: ”بين الأسلحة 58 مسدس، وثلاثة بنادق من نوع إم 16، إضافة إلى نصف كيلو غرام من المخدرات تقدر قيمتها بـ 3.5 مليون شيكل (أكثر من مليون دولار أمريكي)“.

#إسرائيل تعلن إحباط أكبر محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع #لبنان أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إحباط أكبر عملية تهريب للأسلحة والمخدرات عبر الحدود الشمالية مع لبنان. وقالت الشرطة، إنه”تم اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات“، وفق ماأورد موقع”واللا“العبري. pic.twitter.com/4UqhIaksQt — إرم نيوز (@EremNews) March 24, 2022

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أنه تم القبض على المهربين الثلاثة بعد عملية مطاردة شاركت فيها قوات من الجيش الإسرائيلي.

وأكد الموقع العبري، أنه ومنذ بداية العام الجاري، تمكنت السلطات الإسرائيلية من إحباط أربع محاولات تهريب للأسلحة والمخدرات من الحدود مع لبنان، لافتاً إلى أنه تم ضبط 120 قطعة سلاح.

وقال قائد المنطقة الشمالية، شمعون ليفي، إن الأسلحة المضبوطة عالية الجودة وجديدة، لافتة إلى أنها كانت تمثل خطراً كبيراً في حال وصلت إلى الشوارع.

وأضاف ليفي: ”لقد أنقذنا حياة العشرات بهذه العملية، من بينهم مدنيون أبرياء وحتى أطفال الذين قد يتضرروا عرضَا جراء العيارات الطائشة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط محاولة تهريب للأسلحة والمخدرات عبر لبنان، فيما تعمل السلطات الإسرائيلية على بناء جدار أمني لمنع عمليات التهريب وتسلسل الأشخاص عبر الحدود.

والأحد الماضي، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، اعتقال خلية تجسس تعمل لصالح حزب الله اللبناني بإشراف إيراني، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت خلال الأشهر الماضية.

وقال ”الشاباك“، في بيان صحفي، إنه ”خلال عملية مشتركة مع الشرطة والجيش تم اعتقال 4 إسرائيليين تم تجنيدهم من قِبل حزب الله اللبناني للتجسس بإشراف من قِبل جهاز المخابرات الإيراني“.

وأوضح البيان، أنه ”تم اعتقال اثنين من العرب من حملة الجنسية الإسرائيلية من الجليل الغربي خلال الشهر الماضي، وأن المعتقلين الاثنين ضمن خلية مكونة من أربعة أشخاص، اعتقِل اثنان منهم في وقت سابق“.